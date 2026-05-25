NBA｜獨行俠迎來大換血　傳球隊將放走艾榮　6支球隊正密切關注

【NBA】在更換了新管理層後，獨行俠準備進行領導層換血，此前他們已經和主教練傑特（Jason Kidd）達成一致，雙方正式分道揚鑣，要知道傑特與獨行俠的合同還剩四年，價值超過4000萬美元（約3.1億港元）。這次分手代價不小，但這也看得出來烏治利（Masai Ujiri）的決心。



因為球隊要年輕化，以費勒（Cooper Flagg）為建隊核心，自然很多人對34歲正在大傷康復的艾榮（Kyrie Irving）未來感到疑惑。不過烏治利倒是表示很期待艾榮留隊。他說：杜蘭特（Kevin Durant）曾對我說過，這個世界上只有一個艾榮。我認為我們必須想辦法讓艾榮融入我們的建隊計劃。我都一直在和艾榮進行這樣的溝通，我相信艾榮能夠融入進來。我們非常好奇艾榮與費勒搭檔會產生怎樣的化學反應。

正在大傷康復的艾榮（中）出現在獨行俠後備席。（Getty Images）

艾榮代表獨行俠出戰的場上表現：

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當然他這番言論並未起到穩定軍心的作用，ESPN記者Shams前幾天就說：我們已經看到老闆杜蒙特（Patrick Dumont）基本上是在清洗所有和古班（Mark Cuban，又譯庫班）時代有關聯的人。現在隊裏唯一剩下的『古班系』球員，就只有艾榮了。NBA裏有許多爭冠球隊，現在都在密切關注艾榮在獨行俠的未來動向。

據悉，如果獨行俠決定今夏放棄艾榮，那麼熱火、活塞、速龍、火箭和木狼都將是他的潛在下家。

而除了上述球隊，記者Brandon「Scoop B」Robinson報道，如果勒邦占士（LeBron James）在今年休賽期離開，湖人隊會考慮過讓艾榮和當錫（Luka Doncic）重新聯手的可能。

Scoop B表示，在過去的一周裏，34歲的艾榮屢次出現在交易流言中，競爭對手的高管們紛紛質疑他是否符合獨行俠年輕核心陣容的發展時間線。

獨行俠後衛艾榮。（Getty Images）

木狼之前也被單獨提起過，愛華士（Anthony Edwards）私下表示，他非常願意在明尼蘇達與艾榮並肩作戰，並在幕後大力推動這筆交易。愛華士對艾榮以及他在聯盟取得的成就懷有由衷的敬意。

不管如何，儘管年齡擺在這、加上一個賽季沒打球，但艾榮還是會讓許多球員願意賭一把。我個人認為，留在獨行俠確實不符合艾榮生涯現階段的需求，留下來陪費勒重建，艾榮真耗不起自己的時間。即便再有不捨，離開是最好的選擇。

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