籃球熱話｜巴斯家族5兄妹發聲明表態　堅持出售湖人餘下股權

【NBA】目前尚持有洛杉磯湖人17.8%股權的巴斯家族，內訌持續。掌管球隊的Jeanie Buss試圖阻止家人出售股權，然而她5個兄妹周二發出聯合聲明，決意將家族剩餘湖人股份售予迪士尼前CEO艾格（Bob Iger）及庫什納（Josh Kushner）。



湖人現時估值創歷史新高達125億美元（約975億港元），巴斯家族希望將現有17.8%股份轉讓給艾格與庫什納。按照NBA聯盟規例，球隊掌控者必須持股至少15%，因此一旦售出股權，Jeanie Buss將失去球隊舵手地位。

湖人易主計劃引發巴斯家族內鬥。（Retuers）

Jeanie Buss通過律師Adam Streisand向她的5個兄妹發信，引用2017年的法庭命令，警告他們若強行出售股份，將構成違約甚至藐視法庭，試圖以法律手段煞停賣盤計劃。

巴斯5兄妹聯手反擊：團結一致賣盤

面對Jeanie Buss的法律威脅，她的兄長Jim,、Johnny，她妹Janie、Joey、Jesse「企硬」，5人透過ESPN記者Shams Charania發表聯合聲明：「洛杉磯湖人對我們來說不僅僅是一支籃球隊，他們是我們生命中最寶貴的財富之一。我們始終專注於對湖人隊、幾代支持這支球隊的球迷以及整個洛杉磯最有利的事情。Jim、Johnny、Janie、Joey、Jesse已經決定出售家族剩餘的股份，我們對此決定保持一致。我們將以審慎、尊重的態度，並通過適當的程序推進此事。」

巴斯家族5兄妹堅持出售湖人股權。（Retuers）

巴斯家族5兄妹相信新股東能繼承亡父遺願

早前Jeanie Buss表示，繼續掌控湖人是繼承已逝父親的願望，對此巴斯家族在聲明中對新買家高度信任：「我們非常尊重艾格和庫什納，並相信他們了解湖人對洛杉磯以及球迷群體的意義，我們相信，他們會在父親奠定的基礎上，繼續發揚這支球隊所代表的一切。」