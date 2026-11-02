NBA｜勇士蘭德保獨攬37分打破居里新人記錄　僅花7場累入150分

【NBA】勇士今日（2日）124：112擊敗快艇豪取4連勝，24歲的新秀蘭德保（Yaxel Lendeborg）徹底爆發！全場19投13中，三分11中6，狂轟37分4籃板6助攻，創下勇士新秀自2010年居里（Stephen Curry）以來的單場最高得分紀錄！



要知道，就在上一場對湖人的比賽中，倫蘭德保還打得相當糟糕，24分鐘只拿到6分1籃板，出現5次失誤，最終6犯離場，正負值低至-20。賽後他還自嘲，下一場可不能再打得這麼爛了。

勇士新秀倫蘭德保。（Reuters）

結果今天面對快艇，居里缺陣，倫蘭德保直接擔起了進攻大旗！上一場6分，這一場37分，這調整能力確實有點東西。

更誇張的是，打完今天這場，倫蘭德保本賽季場均已經來到22.3分7.3籃板3.7助攻，投籃命中率52%，三分命中率40.9%。

據統計，他僅用7場比賽就累計拿到至少150分50籃板25助攻，成為自1960年以來最快達成這一數據組合的球員。

勇士原本就有居里這樣的超級巨星，現在又冒出一個場均22分的新秀，雖然對於新秀來說24歲是有點老，但當普通球員來說，這還在上升期。賽季才剛剛開始，倫蘭德保已經連續給人驚喜。

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