東京奧運｜三人籃球女子組更有睇頭　最強招數拆解對手身高優勢

說到奧運籃球，又怎能少了今屆新增的三人籃球項目？

由街頭到奧運，三人籃球經歷10年的發展終於走上世界籃球最大舞台，明早（24日）賽事將會開打，其中最引人注目的自然是世界排名第一的美國女籃，以及在資格賽中「爆冷」逆轉西班牙的日本女籃。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

三人籃球近年發展飛快，三人籃球終於正式由街頭的「波牛」活動走向運動的最高殿堂，明早將會在東京青海城市體育公園拉開戰幔。香港時間早上9時15分，由女子組日本隊和俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee）「打頭陣」。

不同於五人籃球，三人籃球變數多，速度快，節奏和對抗都是一大看點，加上強調個人技術自然觀賞性也會提升。

有打過新例三人籃球的人都知道，比起五人籃球，三人籃球更講究體能，具備身體素質幾乎是成功球隊的最低要求；由於攻守的轉換快，可說是沒有時間讓球員偷偷回氣。

日本小個子擊倒西班牙巨人。（FIBA）

任何人數的籃球賽事都具身體對抗，球員們有身高、有身形必然佔優，但三人籃球卻有方法拆解「屈高、屈大隻」的局面。教曉大家，高，不一定能「實食冇黐牙」。

21分、12分鐘的賽事中，小個子也能扳倒巨人？日本做過一次。

奧運三人籃球玩法懶人包：

【東京奧運2020】新項目3人籃球懶人包 速度與狂放結合的陣地戰

日本自知身形不足，只能靠準繩和速度。（FIBA）

今年5月，奧運資格賽中日本和西班牙爭奪最後一張入場劵，該場日本女籃的表現，就是最好例子。世界排名方面，面對排名第90位的西班牙中鋒Aitana Cuevas，日本最高排名已經第210位的馬瓜（Stephanie Mawuli），就算技術未能從排名衡量，兩人國際大賽經驗也有一定差距。

另外，當時日本全隊平均身高只有1.74米，陣中最高就是1.86米的西岡理沙，對手西班牙隊平均身高則有1.82米，其中最高的就是1.89米的Aitana Cuevas，「牌面」上日本的確是低一班。

速度可以稱霸三人籃球？（FIBA）

+ 10

西班牙隊，典型高大和對抗性兼備的陣容，日本矮小，但靠靈活運球、速度和外圍準繩應戰。比賽剩11秒，日本落後1分，憑篠崎澪的速度擺脫對手上籃追平18：18；加時階段，靠山本麻衣的罰球和馬瓜的入楔上籃，小勝2分，終拿下最後奧運資格的最後一席。

亞洲人體格在籃球世界中較「輸蝕」形象深入民心，但日本女籃6勝1負的戰績，足以證明三人籃球場上小個子未必「輸硬」，然而這種不肯定性增加三打三的懸疑感。

日本讓世界看見，速度可以「統治」三人賽，足以「爆冷」逆轉戰果；相反，容易「爆冷」，那美國隊又是否無敵？

奧運沒有Katie Lou換來Allisha Gray。（FIBA）

Kelsey Plum是WNBA明星控衛 ，有超強的控球技術。（FIBA）

位於A組的美國女籃將派出4位WNBA球員，平均身高1.82米，分別是星級控衛Kelsey Plum、射手Allisha Gray以及中鋒Stefanie Dolson，再加入2019年狀元Jackie Young。雖然美國隊世界排名第八，但資格賽中6戰均以21分結束比賽，以全勝姿態取得第一，也包括以21：17擊敗世界第一的法國。

美國隊勝利，非只靠身高、力量，優勢反而在於戰力全面，就像有着填滿的五角圖，不單具備速度，還有穩打穩紮的控球、傳球和得分能力；數據顯示，美國只有面對法國時，命中率跌至4成，其餘場數均維持在接近6成，對上印尼時命中率更達到8成。

關於Kelsey Plum：

【女生自強】三分能射持球能鏟 WNBA星級控衛不比NBA男友弱

美國隊陣容。（FIBA）

+ 9

美國隊面對列強，暫時未遇對手，但明天的A組初賽將會與法國和蒙古碰頭，緊接下來數日將會陸續接受羅馬尼亞、俄羅斯奧委會、意大利、中國和日本的挑戰。

單看「牌面」，美國隊理應順利打入四強，但剛才提到變數多，「估你唔到」才是三人籃球的有趣之處。

更多美國女籃文章：

東京奧運・籃球丨美國4金元老任持旗手 籃足傳奇的奧運愛情史

女生自強丨獨闖UConn投出自己一片天 三分好手WNBA與胞姊做隊友

【女生自強】WNBA 2020 MVP出爐！ 24歲A’ja Wilson傷患後的證明

【女生自強】高比拜仁愛徒成WNBA狀元 為Kobe奮戰誓延續曼巴精神

【女生自強】洛杉磯首次為女球員立銅像致敬 與眾不同的萊斯莉

【女生自強】UConn也招攬的美國隊MVP 登《SLAM》封面證女生可以

【女生自強】為Gianna Bryant波友 19歲新星「37+10+10+14」誕生

比賽日程及決出金牌時間︰



7月25日開始小組賽，男、女子組交錯進行比賽，至7月28日決出8強，同日進行8強賽。7月29日進行4強賽及金牌戰，共決出2面金牌。

比賽地點︰



東京青海城市體育公園（青海アーバンスポーツパーク/Aomi Urban Sports Park）。在東京台場附近，地點非常接近選手村，會臨時改建為街頭比賽場地，進行3人籃球及運動攀登比賽。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：