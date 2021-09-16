【籃球銀牌】甲一球員第一次　夢與想今夜終可圓滿

甲一，是籃球小將的夢與想，有人中學已經首戰，有的等到近30歲、有正職才初嘗甲一滋味，一切都是時也命也。

今年，甲一加至10隊，球員的機會來了。永倫、遊協、南青和福建，4隊新兵近十來人，每隊的處子戰，都有自己的感觸。



永倫：許烜行遲來的甲一

過去多季主要靠泰那得分、賀斯福和周迎堅鎮住籃下的永倫，今季終注入新血。作為甲一平均年齡最高，資歷最深的球隊，「以老帶新」下球迷更有新鮮感。

今晚4隊均為開季首戰，根據前兩次比賽日，球員們都需要拉鋸一段時間始入球，但於甲一「處子戰」正選上陣的許煊行，開局半分鐘就上籃得手幫永倫「開齋」。

雖然身材沒有優勢，但許烜行仍能打出自己球風。（楊宇翹攝）

今年25歲，身高1.71米，他的身體質素雖然被比下去，但仍打出自己的風格。得分上不算出眾，全場得9分，但助攻、偷波、籃板都交足功課。上場約17分鐘，與向來持球時間多的泰那同場，未見怯場，獨到視野和控球能力，有潛力為泰那分擔控球兼搶分的重擔。

於大專時期曾率浸會大學打入決賽，及後效力乙組星島，再隨永倫練習，但許煊行一直未有機會上場，直到今日，才終於踏上甲一場上。本應大學時就能打上甲組，偏因傷患、疫情影響，「到這一刻打，自己已經是在職人士」，知道自己已經不再是當年那個「很衝」的學生哥。

希望自己和泰拿能成為球隊的「雙衛」。（楊宇翹攝）

上一次打修頓已經是大專時代，許煊行再戰修頓已是一個小學老師，感覺自己有變成熟：「球的處理上變好，現在定一點，但在球隊的定位也不同。」以前搶分為主，現在更多控球、防守，展現年青的活力和拼搏。和泰那撞位，許煊行自知每一球都要把握好：「有壓力，但他也很鼓勵，希望可以和他打一個『雙控』分擔一下他的工作。」

許烜行由學生身份等到成為了老師，終成甲一球員。（楊宇翹攝）

遊協：陳可鈐全務守住泰拿

始終是開季第一場，用作試陣也未嘗不可，雖然遊協大比數落敗，但大半隊都是甲一初哥，其中陳可鈐則表現出小將的進取和無懼。

陳可鈐今場最大的的任務是守住泰拿。（楊宇翹攝）

首節一出，即射入「Wide Open」三分，加上教練吩咐「阿鈐」上場的最大任務，就是守住泰那，必須要保持住信心才可以勝任。沒有甲一經驗，但有的是體能和膽識，明知泰那未有出盡全力，自己更要伺機撲出，未幾就已經3犯在身。「泰那隔離完出返來就打，他未100%，我有試偷佢波，有幾下覺得『他我都守得住，但我知道他全力打時不是這樣』。」

阿鈐現就讀理工大學3年級，為大專隊主力，於Jordan Brand Invitational中獨取29分，率球隊絕地反擊，同時也打出自己名堂。今場雖然全場只得3分，但其對住頭4球隊仍能自如起手的膽量，改善把握力和對抗性後，可塑性更高。

陳可鈐首節就射入三分。（楊宇翹攝）

然而，阿鈐坦言第一個三分難忘，也很鼓舞，自知許多同期的球員上到甲一未必有很多機會，但自己身處遊協有不少發揮：「第一節很早就出我，很早得分，讓我覺得要在這個平台繼續努力。」

由於遊協較多新兵，陳可鈐的機會也更多。（楊宇翹攝）

南青：台灣磨練回流圓夢蘇柏軒

同樣是小將擔旗的南青，骨幹成員加入不少大專球員，其中「回流」返港的蘇柏軒（蘇刨）表現尤其突出，全場交出16分，但球隊仍以78：84憾負。

手感火熱，全場射入4球三分，出場並無新兵的綁手綁腳，反而融入在球隊快打的節奏，成為主要的得分點。雖然得分上，南青主要依賴洋將Christopher Mclaughlin在籃下對抗得分，但外圍起手較穩定而又大膽的就屬蘇柏軒。

蘇柏軒回港兩拿首戰甲一。（楊宇翹攝）

曾就讀裘錦秋中學的「蘇刨」，率隊打入過精英賽，也在學界籃球邀請賽得分王，中學畢業後赴台入讀明道大學。在外磨練後，經驗增加，其心態也比同年球員好，其實赴台前的他，也是一個急躁的人。後來到了台灣，因為要沉住氣，做好自己爭取上場時間，慢慢學會聆聽隊友和教練的意見。「性格變了很多，當然是好事。」首戰甲一就拿下16分，像已擔起球隊的大任，但他謙稱自己只是第一年，只會想要做好自己。

4球三分為球隊搶分。（楊宇翹攝）

「以前讀中學時，會覺得甲一是夢想。」蘇刨笑說。只要在香港打球，都會夢想到成為甲一一員，「開心、緊張」「老套」的形容總是最真，也是終於做到感覺。

蘇柏軒曾為明道大學披甲。（網上圖片）

福建：廖鈞浩只想盡做

福建比起其他球隊少用新兵，由於與南青對賽相當緊湊，福建上下不敢放鬆。面對對手的迫近，福建的新兵都只能在席上看，無法在場上出力。

由乙組安邦一躍成福建一員的廖鈞浩，在第三節末段才有上場機會，但時間少之又少，大概只有2分鐘只見他出場即把握住何能為球隊出力的概會，防守面前的對手。「出場時間確比想像中少，但明白，隊中外線球員強，也接受教練的部署。」心中只想着如何爭取又多機會上場，如何做好自己。

廖鈞浩坦言自己首要任務爭取出場時間。（楊宇翹攝）

曾是理工大學冠軍班底，也面對過大專的場面，但不同的是甲一有外援，本地球員的弱點往往就由他們補足，這是和大專最大的分別。

打上甲一，甚麼都不多想，只想做好自己是普遍球員的想法，廖鈞浩認為自己或許可以「盡做」：「Dirty works、派牌，我都可以做好。」只要自己能出一分力都可以。

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