WCBA陰濕攝腳｜「兇手」僅用165字道歉　受害者孫麗：她在敷衍我

WCBA「攝腳」事件繼續發酵，受害者江蘇女籃的孫麗周一接受內地傳媒訪問時曾表示，「兇手」谷宜瞳一直未有道歉。

事隔一日後，谷宜瞳終公開致歉，不過她僅165字的「歉意」似乎誠意欠奉，孫麗及網民也不「收貨」。



周一由江蘇女籃對戰FUSC聯隊的比賽，FUSC聯隊谷宜瞳在一次防守中，踩到孫儷先落地的右腳，後者被踩一刻腳踝明顯90度彎曲。送醫檢查後，孫儷證實腳踝甩骹及三處骨折，連韌帶都被撕裂。

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事隔一日後，谷宜瞳終公開致歉（右），不過誠意欠奉。（網上圖片）

WCBA對違反體育精神的谷宜瞳已作出處分，惟僅罰5000元人民幣及禁賽5場的決定，略嫌輕判，不少內地網民也連番痛批。相比WCBA的判決，也許孫麗更想得到「兇手」的真摯道歉，苦等一日，谷宜瞳終於就事件開腔。

孫儷證實腳踝甩鉸及三處骨折，連韌帶都被撕裂。（網上圖片）

就是這一腳令孫儷今季報銷，其職業生涯能否繼續也成問號。（網上圖片）

谷宜瞳發文：



「昨晚的比賽凝滯在了那一刻…….孫麗姐因為我的防守動作而受傷，我真的感到非常痛心，我接受聯賽組委會對我的處罰。真的不願看到孫麗姐受傷，我很明白受傷會給運動員帶來怎樣的痛苦，我寧願受傷的是我也不願孫麗姐受傷，當時由於被現場人員阻止沒能給孫麗姐當面道歉，希望孫麗姐能接受我的道歉。希望這樣的悲劇不會在球場上再次發生！期盼孫麗姐早日康復歸來！」



165字在微博道歉，孫麗看過後心情變得更難過：「到底是說給網友一個答覆，還是真正從內心對我個人的道歉，到底在對誰道歉呢？」的確這份「道歉聲明」含義不清，谷宜瞳亦沒有道出那防守動作的危險性，孫麗再說：「從她的道歉聲明上我只看到了她在敷衍，在撇清這個事情。」

「陰濕攝腳」事發一刻：

谷宜瞳的道歉也惹來網友抨擊，不少人認為孫麗的職業生涯有機會就此完結，僅以幾句就想獲取寬恕實在兒戲。也有江蘇女籃的球迷強調，成年人就得為過先負責，醫院就在咫尺，希望谷宜瞳能前往親身道歉。

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