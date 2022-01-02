姜濤唱《Dear Ｍy Friend,》爆喊全因一個人　叱咤台上點滴兄弟情

MIRROR「人氣王」姜濤在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中爆喊，成為整晚最令人難忘一幕。

姜濤不止冧莊再奪「我最喜愛的男歌手大獎」，還憑歌曲《Dear Ｍy Friend,》同時拿下「我最喜愛的歌曲大獎」。演唱時，他望向天空說了句：「送畀你」時已感觸得熱淚盈眶，唱到後來更失聲痛哭，音樂一完便轉身跑入後台。如此失控表現，他事後直言「好似好樣衰」，然而那一刻的失控，全因那是無關獎項或榮譽，只屬於姜濤和他那個最重視的「Friend」。



或許部分觀眾未必了解讓姜濤痛哭的箇中原因，事實上歌曲《Dear Ｍy Friend,》的出現，是源於姜濤一段經歷生死的兄弟情，憑歌寄意隔空與亡友阿Kin（花名中峰）傾訴。

MIRROR「人氣王」姜濤在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中爆喊，成為整晚最令人難忘一幕。（資料圖片）

姜濤《Dear My Friend》懷緬故友 籃球場上單純的兄弟情誼

姜濤悲痛悼念籃球好友猝逝 兩人識於微時 街場是他們的單純羈絆

姜濤曾是個體重達210磅的大肥仔，肥胖身材令他十分自卑，加上性格害羞，成長階段幾乎沒有任何朋友。一個籃球，為他帶來得來不易的友誼——阿Kin正是其中一人。

大家知道的姜濤，是《全民造星》，是MIRROR，是明星。可是，兩人因籃球結緣，在阿Kin眼中的姜濤，不過是一個打街場的人，一個十年前維園遇到的「肥仔」。

姜濤不止冧莊再奪「我最喜愛的男歌手大獎」，還憑歌曲《Dear Ｍy Friend,》同時拿下「我最喜愛的歌曲大獎」。（資料圖片）

當時阿Kin下班打算到維園打籃球，卻在球場見到一個肥仔，也就是未成名的姜濤，「見到佢比較上渣渣哋」，於是上前與他一起打波，漸漸成為好友。

由普通「肥仔」到參加不同比賽節目，以至之後成為《全民造星》首屆冠軍，阿Kin都在背後大力支持姜濤，可惜阿Kin突然猝逝，未能親眼見證好友在舞台發光發亮。

演唱時，他望向天空說了句：「送畀你」時已感觸得熱淚盈眶，唱到後來更失聲痛哭，音樂一完便轉身跑入後台。（直播截圖）

去年3月，姜濤與阿Kin一起打籃球時，阿Kin突感不適，姜濤立即陪伴好友入院，不幸的是最後沒有一起走出來。

目睹好友離世，令姜濤傷感之餘，亦希望為對方做點事：「我下一首作品，希望你喺天上可以聽到，希望你安息！」《Dear Ｍy Friend,》這首歌，除了是姜濤為兄弟做的一件事，也是內心傷痛的一個出口。

姜濤以歌懷念故友。（YouTube截圖）

歌曲推出前，姜濤曾一晚連發12個Instagram限時動態，「呢隻歌，我唔需要有咩太好成績，啲人係下面評論咩呀都唔緊要，最緊要係呢隻歌你聽到睇到就得。」

如今，獲獎大概只是一個「Bouns」，因為姜濤做出這歌的目標早已達到。

籃球是他們的起點。（YouTube截圖）

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「容許給我代你心跳活得很健康」

「回憶的你是最親切是最開朗 我在模仿」

「一樣笑 我信你化作漫天的星座 遙遠的在看」

姜濤在歌中以詞寄情，懷緬故友，用5個月整理自己的情緒重新振作，決定為他好好生活下去。想必，這一晚的叱咤台上，姜濤是為他而唱，也是因為思念對方而失控，在演唱中途哭至失聲，最後音樂一完，立即衝入後台。

姜濤今天成為所有年齡層皆愛的寵兒，好友的支持十分重要。（姜濤IG）

昨晚的叱咤頒獎禮MIRROR狂掃八獎成為大贏家，林海峰的個人表演環節帶出「鏡粉推介MIRROR十大」的第4位《係咁先喇！》，二次創作了早前網上瘋傳、姜濤於維園打街場與對手瞓身搶球的影片，引來全場爆笑，同時亦反映了姜濤如今雖然不再是「普通人」，但卻沒有因而缺席球場，仍然是一個熱愛籃球的男生。

點撃逐格睇姜濤遭搶波：