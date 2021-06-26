【NBA人物】不被看好的黑馬鷹隊和崔楊格　一個成就偉大的小屁孩

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-26 19:30

身高只有1.85米，被認為外在條件不好；過去幾年也被同期球員當錫（Luka Doncic）的史詩級表現比下去；招牌「通坑渠」（球從胯下穿越對手）過人卻被視為孩子氣的蠢事。 不過，今年NBA季後賽，我們不得不佩服崔楊格（Trae Young）。

數到今季黑馬，非鷹隊莫屬。外界都認為鷹隊殺入季後賽也只會是「一輪遊」，但在首輪對上紐約人，面對麥迪遜廣場全場的噓聲和唾罵，崔楊格首場就以一球拋投絕殺下馬威，再以場數4：1晉級，留下一句：「行動作出回應，讓他們安靜太有趣了，想想下次還可以怎樣罵我吧。」鷹隊在第二輪遇上76人，不被看好下多次逆轉賽事，終以場數4：3打倒東岸巨人。

雖然今場和公鹿打成1：1，上場在拿下開門紅，崔楊格狂轟48分，人生首個季後賽累積397分，刷新隊史季後賽得分紀錄，也是球隊首次在東岸決賽中贏球。崔楊格一舉證明自己沒有被當錫比下去，也不是人們眼中的小屁孩。

孩子氣的崔楊格總是讓人恨得牙痕痕。（Getty Images）

你想做地區英雄，還是成就偉業？

生於小康之家，父親Rayford Young從事醫療用品買賣，也曾是一個夢想打入NBA控球後衛。雖然自己的NBA夢碎，反而在兒子崔楊格成長和籃球路上，不斷給予最大的支持。「你想做地區英雄，還是成就偉業？」父親問崔楊格，意思是想要在家鄉成名，還是加入籃球名校，年少懵懂的他回答了後者。

崔楊格父親仍會到場支持和陪伴兒子。（Twitter）

觀察球星熱身從中學習

然後父子倆就跟隨目標前進，每天陪練球，周末就埋首看NBA，也會到雷霆主場看球。和一般球迷不同的是，楊格和父親會早早在開放準時入場，就為了看球員的準備和熱身，然後把方法抄起來，融入在自己的訓練中。例如學到拿殊（Steve Nash）對着訓練員高舉的掃把練拋投，艾榮（Kyrie Irving）的運球熱身、居里（Stephen Curry）的射波熱身等。父親又用自己在籃球界的人脈，盡力為兒子爭取和球星見面和請教的機會，韋斯保克就曾對崔楊格說：「甚麼都做就對了，不要被位置所限制，你可以做個全能球員」。

換了球衣，大概也換了不一樣的籃球生涯。（Getty Images）

崔楊格在父親的幫助下，早在高中就有出色表現，高三就能打出場均34.2分，高四更進化到42.6分、5.8籃板和4.1助攻，吸引不少名校青睞，不乏肯塔基大學這種籃球強權。面對心動的選項，崔楊格卻反過來問基斯保羅（Chris Paul）有關在家鄉打球的經驗，終決定加入家鄉球隊奧克拉荷馬大學。

不必名校加持，做家鄉英雄

他相信自己不用名校加持，也不需要球星幫助，憑自己就可以領導球隊打出更好成績，父親認為崔楊格賭上自己的未來，要成為家鄉英雄。晉身NCAA的第五場賽事，崔楊格對上名校俄勒岡大學，以大學一年級生的身份狂轟43分率球隊取勝。隨後更追平NCAA單場最高助攻紀錄，也成為了NCAA得分、助攻雙冠王，矮小的身軀，打出不一般表現，控球、傳球和超強的投射能力在大學第一年鋒芒畢露。

當錫和崔楊格相互比較，一起成長。（Getty Images）

前勇士總經理看中他成為下一個居里？

然而鷹隊的總經理，曾在見證勇士13年來高低起跌的Travis Schlenk一早就看中崔楊格，更在2018年選秀中以榜眼當錫（Luka Doncic）換來第五順位的崔楊格和2019年的首輪籤。小時候已在歐洲打拼多年的當錫，在NBA很快就打出名堂，無限打出「三雙」，這讓崔楊格明顯被比下去，更讓人懷疑鷹是否「投資」錯誤。

未進入NBA前，崔楊格就一直說成「居里2.0」。（Getty Images）

證明自己，靠的只有自己。（Getty Images）

在NBA第一次出手就是「Air Ball」，首場三分11射1中，雖然不過是季前的夏季聯賽，但足以讓球迷批評的體無完膚，更在季初《ESPN》的最佳新秀預測中顯示獲獎的機率為零，相較「交換」球衣的當錫的58%，崔楊格可以說是被看不起。

心理影響狀態

高順位，但表現欠佳的球員，心理壓力之大是無人可想像，19歲的崔楊格除了做好自己，也不斷向父親電話中訴苦。前輩杜蘭特和備受情緒病困擾的路夫（Kevin Love）也給了崔楊格不少建議和支持，慢慢適應NBA的環境。

學會面對球員的心理壓力，崔楊格慢慢找回自己場上的節奏。（Getty Images）

杜蘭特在崔楊格低潮時給了很多面對傳媒和球迷的心理建議。（Getty Images）

幸及時在下半季適應NBA防守強度，新秀年場均19.1分、3.7籃板、8.1助攻，更在第二年再進化，提升至場均29.6分、4.3籃板和9.3助攻。但崔楊格最需要的是帶領球隊走得更遠，2018-2020的29勝和20勝正是他的痛處；今年鷹隊一躍成為東岸第5，達41場勝仗，如今更在不被看好下打入東岸決賽，就是最好的證明。

「小屁孩」崔楊格，在NBA第三季無形中成長，他或者還會做「通坑渠」、抖肩射三分還有向球迷「Trash Talk」等孩子氣的事，但卻不能否認他有成就偉大的潛力。

鎂光燈有人不看好崔楊格，那也沒有關係，他眼中只有勝利。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

NBA和歐洲籃球大不同？（按圖放大）

+ 17 + 17 + 17

NBA三分球排行榜：（按圖進入）