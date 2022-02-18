NBA｜字母哥將對手「拿起」　 焦點落驚人力量｜有片

NBA球員力量之大，單是用手已可以把對手輕鬆抱起來，嚴格來說是連人帶球「抽」起來。

今日（18日）公鹿對上76人，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo ）在末段將哥克馬捷（Furkan Korkmaz）「抽」起成全場焦點。



對上76人，公鹿終以120：123不敵，但戰至最後仍未放棄，其中「字母哥」更是拼命搶球，和哥克馬捷搶球時，連人帶球抱起，當下可證吹判「字母哥」犯規，後來改為雙方爭球。

今場「字母哥」打出32分、11籃板、9助攻、3偷波和1封阻，但仍未能率隊拿下勝利。（Getty Images）

賽後，哥克馬捷憶述：「我感覺我搶到那個籃板，然後他就將我抱起，抱着我手臂和一切。」不過對於球證更改判決，哥克馬捷笑說：「有時球證看不到這些，就會不吹罰，這就是籃球比賽，看起來也挺有趣的。」

今場「字母哥」打出32分、11籃板、9助攻、3偷波和1封阻，但仍未能率隊拿下勝利。現時公鹿以36勝24負排名東岸第5。