NBA明星賽｜史上最不堪入樽賽亮點竟在場外　一文看盡搞笑評語

NBA明星賽周末開始，周日（20日）有壓軸的花式入樽賽。不過今年賽事由本來挑戰人類極限的飛躍演出，變成被全球怒批的低級餘慶節目，由評判、球員到球迷都無不認同這是表現最弱的一屆，甚至連一個滿分演出都沒有。

一文盡看這個NBA明星賽周末，各界如何「狂寸」入樽賽。



今屆入樽賽，單看名單已覺一盤冷水照頭淋，到正式比賽時更令人尷尬，參賽的安達臣（Juan Toscano-Anderson）、高爾安東尼（Cole Anthony）、積倫格連（Jalen Green）和奧比托賓（Obi Toppin），不單沒有吸睛表現，更不斷失手，在沒有滿分動作下，由奧比托賓奪冠。

今屆精華不多，高爾安東尼僅是穿起Timberland靴子、再請出父親助攻，已足夠成為焦點。（Getty Images）

今屆精華不多，高爾安東尼僅是穿起Timberland靴子、再請出曾效力多支NBA球隊的父親Greg Anthony助攻，已足夠成為焦點。全場4人在做動作時不斷失手，屢敗屢戰無疑是勇氣可嘉，但現場卻是一片寂靜，場面慘不忍睹。

最後奧比托賓在兩輪分別以45分和47分奪冠。第一輪比賽，4位球員共試了32次，只有7次成功，成功率為28%，其中失手最嚴重的是積倫格連，試做10次僅1次成功。

誰料入樽賽的真正高潮位竟然在場外。

去年明星賽最具話題性的一環，莫過於韋迪疑似「造低」魔術的艾朗哥頓（Aaron Gordon）令他失落入樽賽冠軍一事，當時舉出9分，讓其受盡外界批評。韋迪今年再任評審，鏡頭影向他時，韋迪舉出9分調侃自己，再馬上倒轉變成「6分」，一舉讓周邊的人都笑成一團。

在沒有滿分動作下，今屆入樽賽由奧比托賓奪冠。（Getty Images）

比賽過後，入樽賽引來不少負評，連同主辦城市也受罪，例如公牛隊在Twitter上表示：「今屆入樽賽是入樽賽中的克里夫蘭。」意指賽事與當地一樣不堪。

前幾屆的入樽王也一樣，爵士球星米曹（Donovan Mitchell）就加把口：「兄弟，拿芬（Zach LaVine）和哥頓（Aaron Gordon），你們毀了入樽賽，讓我們其他人怎麼辦。」

網民和NBA球星的反應︰

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另一邊，杜蘭特也上傳自己入樽後的相片：「在基本單手入樽後的我。」引來好友音樂人Eddie Gonzalez回應：「我就說你可以參加，會贏的。」連名宿皮雅斯（Paul Pierce）也直言自己有參加也會贏。

奧尼爾、巴克利也紛紛提到莫蘭特（Ja Morant），呼籲他參賽增加觀賞性。不少球迷更留言提到，與其看今屆入樽賽不如看當年尼特羅賓遜（Nate Robinson）表演。

現場眾生相︰