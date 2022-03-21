籃球熱話｜金塊祖傑謝絕社交媒體　當錫曾勸開設帳號被拒：他說No

金塊祖傑今季繼續角逐MVP名銜，自去季首奪殊榮後，不少人亦紛紛分析他的成功之道。不過外界普遍只着重技術層面的分析，背後一重要因素卻鮮有提及。



縱然金塊仍於西岸第6，未算完全穩奪季後賽入場券，但祖傑場均得26.1分、8.1次助攻和13.7個籃板的表現，讓他繼續有力角逐MVP。

祖傑場均得26.1分、8.1次助攻和13.7個籃板的表現，讓他繼續有力角逐MVP。（Getty Images）

這名中鋒攻力全面，不少人認為其傳球視野是他取得MVP的獨門秘方。事實為人低調的祖傑，向來不悉社交媒體，其成功之道也許在此。

祖傑沒有Instagram或其他社交媒體，他只愛他的馬。（網上圖片）

獨行俠球星當錫受訪時就透露，曾勸祖傑開設Instagram帳號，卻遭受婉拒：「祖傑沒有Instagram或其他社交媒體，他只愛他的馬，與別不同；我叫過他開設帳號，他卻說『No』，無可能。」