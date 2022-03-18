籃球卡住了！球證球員束手無策　啦啦隊出手一招解困局｜籃球熱話

美國NCAA出現有趣一幕，籃球被卡在籃板後及計時裝置的支架之間，無論是2米高的球員，抑或出動凳仔加長棍的球證，都無法將籃球拿下來。最後，由啦啦隊出手，化解困局，獲得全場掌聲及歡呼。



這場是聖瑪麗學院蓋爾人（白衫）對印第安納大學山地人。（Getty Images）

當地時間周四的NCAA東區首圈，由5號種子的聖瑪麗學院蓋爾人，面對12號種子的印第安納大學山地人。打到第2節初段，聖瑪麗學院領先45：29時，出現尷尬的一幕，籃球被卡在籃板後及計時裝置的支架之間。身材高大的球員跳盡也摸不到，球證出動凳仔及長棍，也無法將籃球推下來。

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正當大家束手無策時，場邊的啦啦隊站出來！男女隊員合作，女隊員跳起，男隊員用雙手托住她的鞋底。男隊員托住她行到籃底，之後舉起雙手，將女隊員托高。女隊員輕鬆地將籃球拿下來，全場都為啦啦隊拍掌歡呼。

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在籃球比賽中，啦啦隊通常只是過場時娛樂觀眾的配角，但在今場比賽，他們成為關鍵的主角，令比賽很快重開！最終，這場比賽由聖瑪麗學院贏82：53晉級。

兩位啦啦隊員建功！（網上片段截圖）

賽後網民都為啦啦隊喝采，有人提議女隊員擲下籃球後，應該把它射入，那麼會更加精彩；亦有網民認為，為何籃球場沒有準備長梯。

【從兩個角度看啦啦隊「救波」片段】