NBA｜米高佐敦之所以「神」　杜蘭特突破盲點　一原因突顯MJ不凡

米高佐敦（Michael Jordan）向來獲稱為「籃球之神」，尚未有後人能超越他的成就。

近日杜蘭特（Kevin Durant）在Podcast節目《The ETCs》就提到，米高佐敦之所以為「神」的觀點，也可能是後來的球星再沒有可能成為「神」的原因。



籃網球星杜蘭特的實力早已被認同，阿基里斯腱康復後表現神勇，加上今季在籃網一夫當關，杜蘭特在NBA已是頂級球星之一，但卻沒有舊時球星們「神級」的感覺。即使是高比拜仁（Kobe Bryant）、占士（LeBron James）一個個巨星，都仿佛比不上一個米高佐敦。

即使是高比拜仁（Kobe Bryant）、占士（LeBron James）一個個巨星，都仿佛比不上一個米高佐敦。（Getty Images）

杜蘭特在節目中提到，米高佐敦無疑是最偉大的球員，但身處的環境也是其中一個因素：「因為你無法從手機看到他在Twitter發表想法，也無法從IG看到他的生活照。」因為米高佐敦所處的年代沒有互聯網，球迷只能靠電視直播、新聞、報紙獲得消息，那種與球迷的距離感是現今球星們無法做到的。

米高佐敦無疑是最偉大的球員，但環境也是其中一個因素。（Getty Images）

米高佐敦（Michael Jordan）。（Getty Images）

「外界很容易接觸到我們，而球迷也會視為理所當然，米高佐敦卻讓自己遠離大眾，我覺得這幫助他成為神一樣的存在。」杜蘭特正是一個非常在意網上言論的球星，常常會親身回應，引來不少網民以謾罵方式吸引球星們的注意。

杜蘭特所言不無道理，《Fox Sports》球評Shannon Sharpe也複述過米高佐敦的話：「佐敦自己說過，他可能無法生存在這個沒有私隱的年代，因為簡單的一件事都有可能被扭曲。」Shannon Sharpe觀點與杜蘭特相近，認為假如佐敦生於現今環境，獲得的評價將會完全不同：「這個年代每個人是球評家，能自由發表對比賽的意見；占士會因為一個傳球而被質疑，如換成是佐敦，也會因一個失誤而被批評。」