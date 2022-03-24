NBA｜籃網迎今季最大好消息　爆冷輸波拿殊照樣笑出聲

籃網周四（24日）「爆冷」以120：132敗給缺少主將莫蘭特（Ja Morant）的灰熊，賽後主帥拿殊（Steve Nash）不但沒有怒氣，更開心得笑出聲。

皆因在輸球的同日，籃網終於等到今季以來最大的好消息：艾榮（Kyrie Irving）終可做回「全職球員」。



灰熊雖然缺少莫蘭特，但全隊都相當爭氣，上半場狂轟76分。（Getty Images）

灰熊主場迎戰籃網，雖然缺少莫蘭特，但全隊都相當爭氣，上半場狂轟76分，一口氣領先籃網14分。

艾榮和杜蘭特下半場發力，單節合攻42分反超前，末節卻無端熄火，就算全場合力攻下78分仍無補於事。灰熊最後仍力保不失，集團隊之力終以132：120力挫籃網雙星。

做回「全職球員」，成艾榮30歲生日禮物。（AP）

據《Politico》報道，預料紐約市長亞當斯（Eric Adams）會在周四宣布改變防疫措施，也就是讓拒絕接種疫苗的艾榮可以得到主場出戰的資格，最快下周一（28日）主場對戰黃蜂時出場，完成今季首場主場賽事。

在艾榮攻下43分8助攻、杜蘭特交出35分、11籃板、8助攻、2偷波和2封阻下，籃網仍「爆冷」輸波，但球隊卻沒有太多愁緒。賽後教練拿殊自然被問到艾榮「回歸」的事，原本拿殊還一臉認真地回應，控制住表情，但當他說完：「對這件事，我當然很歡迎。」拿殊還是笑了出來，引得記者們都大笑起來，恢復平靜後仍顯得心情大好。

賽後主帥拿殊（Steve Nash）不但沒有怒氣，更開心得笑出聲。（YouTube截圖）

不過，當事人艾榮表現冷靜，笑說：「在官方宣布前，請大家不要做任何假設，等一下也別問杜蘭特這個問題。」

記者自然不會放過杜蘭特，但他也只淡淡回道：「在官宣之前，我不會談論這件事。」

艾榮與杜蘭特完全「合體」，尚未加上施蒙斯，就足以讓人聞風喪膽。（Getty Images）

三巨頭性價比不合格 艾榮回歸或改變局面

擁有「三巨頭」的籃網，今季不如所願，杜蘭特受傷、艾榮變「兼職」、夏登（James Harden）離隊換來新「三弟」施蒙斯（Ben Simmons），卻又因椎間盤突出未能出戰。現時籃網只排名東岸第8，實在是不合格。

艾榮今季暫時只出戰20場，分別在作客魔術和黃蜂時攻下60分和50分，能與杜蘭特完全「合體」，尚未加上施蒙斯，就足以讓人聞風喪膽。

現時東岸第2很大機會在季後賽首輪對上籃網，公鹿、76人和塞爾特人都分別只差0.5個勝場，現時排第2的76人甚至直接讓夏登和艾比迪（Joel Embiid）輪休，看來千萬不願意首輪對上籃網。