NBA｜獨行俠班主熱愛抖音　古班：Tiktok是體育媒體的未來

Facebook、Twitter、Instagram⋯⋯這些除了是日常的社交軟件，也是新聞、資訊的發布平台。

靠科網事業起家的NBA球隊獨行俠班主古班（Mark Cuban），最近在Fox Sports節目《The Colin Cowherd Podcast》中提出認為抖音（Tik tok）才是未來體育媒體的大趨勢。



古班除了一向願意投資科技發展，更曾呼籲球隊重視心理健康，並撥出資金協助大麻醫藥用途相關研究，現時更是全力投入NFT熱潮。

古班在節目提出，認為體育媒體未來的大趨勢就是抖音。（Getty Images）

古班在《The Colin Cowherd Podcast》提出，認為體育媒體未來的大趨勢就是抖音：「抖音的演算法會推送你有興趣的影片，如果我和我兒子喜歡當錫（Luka Doncic）的入樽、NBA和狗，你就會不斷看到相關內容。」他認為，個人化的內容推送會令人不自覺追看，加上這個世代的人已經習慣速食文化，從手機就可以馬上得到想要的資訊：「我們不會再看到12歲至16歲的年輕人坐下來看完一場比賽。」

TikTok短片限時30秒，創作時只能靠剪輯濃縮至時限、以帶出最多的內容。（Getty Images）

古班表示自己也是抖音「發燒友」。（Getty Images）

古班表示自己也是抖音「發燒友」，不論是走路、跑步還是踩單車都離不開抖音，「因為30秒的影片感覺時間很快過，也可以更了解自己的兒子。」現時NBA官方也有Tiktok頻道共1500萬追蹤、2億1900萬讚好；抖音也成為許多國際頂級體育隊伍選用的發布平台。

抖音，甚至是相類似功能如Facebook和Instagram上的「連續短片」（Reel），每段限時30秒，創作時必需靠剪輯濃縮內容，相比起一場完整的比賽約2至3小時，「效率」無疑更高，但體育比賽又是否真的可以與娛樂影片類比？