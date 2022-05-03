NBA季後賽︱太陽陰招對付當錫　獨攬45分獨行俠仍敗陣

NBA季後賽西岸準決賽太陽對獨行俠，焦點人物當錫（Luka Dončić）今仗慘歷「男人最痛」，小當錫被對手克魯達踢中，仍忍痛作賽攻入45分。

可惜今次單天保不了至尊，太陽由頭放到尾，以121：114勝出，系列賽先拔頭籌。



當錫獨力難支，獨行俠負太陽。（Getty Images）

西岸頭號種子鳳凰城太陽，在主將卜克（Devin Booker）、基斯保羅（Chris Paul）領軍下，面對獨行俠基本上由頭放到尾，首節拉開10分，半場保持13分優勢，第三節差距達17分，獨行俠即使第四節力追，當錫單節攻入13分，仍以7分之差敗陣。今仗已是太陽面對獨行俠的10連勝。

當錫攻入45分，另加12籃板和8助攻仍未能帶領獨行俠贏波，太陽得分點較平均，艾頓（Deandre Ayton）得25分，卜克23分、9籃板、8助攻，基斯保羅也有19分進帳。今仗有段小插曲，成為賽後熱話。事緣第二節時太陽大前鋒克魯達（Jae Crowder）起手遇上當錫阻擋，克魯達不知有心定無意右腳一伸踢向對方下體，當錫中招後隨即劇痛倒地。

小當錫中招連環圖：

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當錫重要部位被踢中後，立即面容扭曲，用手按着痛處，然後倒地。經歷「男人最痛」，他痛得滿面通紅，要由隊友扶起身。

當錫痛得滿面通紅。（美聯社）

球證檢視慢鏡後，判克魯達一級惡意犯規，未有判罰他離場，立即惹來勇士的祖蒙特格連（Draymond Green）不滿。

勇士與灰熊爭奪西岸決賽另一席位，格連在Game 1因二級惡意犯規被逐，當他做觀眾看着克魯達踢倒當錫後，立即在Twitter連續發出多個帖文，到球證判一級惡意犯規時，格連寫道：「試過程度更輕犯規情況下被逐」（Been ejected for less），又以另一個鍵入多個笑到喊表情符號的帖文，表達不滿。