NBA｜湖人放假占士馬爾代夫嘆世界　侯活赴印度探索身心靈

NBA季後賽如火如荼，但再激烈都已經不關他們的事——湖人球星們在完季後各自打發放假日子，例如一邊喊悶、說不要再錯過季後賽，又一邊到馬爾代夫放鬆的占士（LeBron James），還有去季不獲重用，繼而前往印度「精神之都」找尋平靜的侯活（Dwight Howard）。



湖人提早放暑假，回歸生活占士一度在Twitter上大喊悶，表示自己感覺痛苦：「餘下的生涯再也不想錯過季後賽了，這種心情真的太痛苦了，好我要回來看比賽了。」但原來同時，占士已出發馬爾代夫，在Instagram上發布影片分享度假日常，除了戲水也在踩踩單車，相當享受。

占士放假。（Instagram）

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但隊友侯活的悠長假期就相當不同，畫風一轉來到印度。侯活選擇在放假時前往印度的瓦拉納西市，一個印度人眼中的精神、宗教之都，捨棄吃喝玩樂，來一次平靜心靈的旅程。侯活在社交平台表示：「在參觀瓦拉納西，我和自己、世界和平相處，這是一次讓靈魂充滿活力的精神之旅。」

皆因今季無疑是侯活鬱鬱不得志的一季。

今季無疑是侯活鬱鬱不得志的一季。（Instagram）

本以為三度回歸湖人，可以與「三巨頭」一同追逐生涯第2個冠軍，卻莫名被教練雪藏，平均上陣16.2分鐘為生涯中最低，但他仍敬業地交出6.2分、5.9籃板，更達61.2%的命中率，不少網民一度為其抱不平。

侯活選擇在放假時前往印度的瓦拉納西市。（Instagram）

後來無緣季後賽、與隊友如安東尼戴維斯（Anthony Davis）不和，一度在比賽間發生隊內衝突等，都讓侯活增加心結。

另外，今年NBA選出75大球星，作為1次總冠軍、3次最佳防守球員、8次入選全明星、5次籃板王、2次封阻王、5次年度一隊的侯活，卻未能入選75大名單，又是另一個打擊。當時侯活更公開表態：「我統治了NBA 8年，他們太不尊重人。」大概在休季期間，前往印度是希望在精神和心靈層面找尋生涯的下一步和方向。

捨棄吃喝玩樂，來一次平靜心靈的旅程。（Instagram）