籃鞋癡｜莫蘭特疑似穿「A貨」Kobe鞋　網民盤點不同之處

Nike Zoom Kobe系列向來受NBA球星歡迎，球場上經常出現不同款式、配色的Kobe籃球鞋。

今日（5日）灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）被質疑腳上的「Nike Zoom Kobe IV Prelude」非正版，更有「眼利」網民逐個位置作對比。



灰熊球星莫蘭特昨日出戰NBA季後賽次輪第二戰，打出47分、8籃板和8助攻的超強表現，更率隊以106：101擊敗勇士，場數追平1：1。

可是，焦點落在莫蘭特的腳上，皆因他穿的「Nike Zoom Kobe IV Prelude」被指是「非正版」，更有網民以不同球星穿過的「Nike Zoom Kobe IV Prelude」作對比，檢視鞋子不同位置的分別。

焦點落在莫蘭特的腳上。（Getty Images）

從鞋踭、鞋舌材質與長度、中底潑墨、鞋面飛線等多個位置，都能看到明顯差別，矛頭直指莫蘭特腳上的Kobe籃球鞋是仿冒版本。但仍有網民認為「Is just shows you what you wear don’t actually matter」，在如此亮眼表現下，穿甚麼鞋式都不再重要；當事人莫蘭特也沒有親身回應。

「Nike Zoom Kobe IV Prelude」 是Prelude 系列第 4 款，於2013年推出，當時該系列口號為「A Road to the Masterpiece」，以回顧 Kobe Bryant 的職業生涯。其中，這對紫色與金色的「Nike Zoom Kobe IV Prelude」，象徵的 Kobe 的偉大「高光」時刻，以潑墨和抽象的文字紀錄高比（Kobe Bryant）的生涯。