籃球熱話｜Kendrick Lamar新歌化身高比　占士直呼不可思議

NBA已故名宿高比拜仁（Kobe Bryant）雖然逝世兩年，但仍以不同形式「出現」在眼前。

周一（9日）美國知名Rapper Kendrick Lamar發布新歌《The Heart Part 5》，在MV中高比的身影就再現。



美國知名Rapper Kendrick Lamar近日推出新專輯。（Getty Images）

美國知名Rapper Kendrick Lamar近日推出新專輯，新歌《The Heart Part 5》MV曝光，雖然畫面只有 Kendrick Lamar在唱歌，但透過「DeepFake」技術，化身成不同的名人，其中包括NBA已故名宿高比拜仁。

Rapper Kendrick Lamar透過「DeepFake」技術，化身成不同的名人，包括高比。（YouTube截圖）

MV影片長達5分43秒， Kendrick Lamar一口氣「扮演」高比、前NFL美式足球員OJ Simpson、著名Rapper Kanye West、演員韋史密夫（Will Smith）、被槍殺的已故Rapper Nipsey Hussle等名人。

他以不同領域知名黑人「角色」，表達歌詞中的種族問題，還向已逝的高比和Nipsey Hussle致敬。勒邦占士（LeBron James）也在Twitter上轉載，表示不可思議：「我的天！」