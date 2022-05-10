籃球熱話｜Kendrick Lamar新歌化身高比 占士直呼不可思議
撰文：張倩儀
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NBA已故名宿高比拜仁（Kobe Bryant）雖然逝世兩年，但仍以不同形式「出現」在眼前。
周一（9日）美國知名Rapper Kendrick Lamar發布新歌《The Heart Part 5》，在MV中高比的身影就再現。
美國知名Rapper Kendrick Lamar近日推出新專輯，新歌《The Heart Part 5》MV曝光，雖然畫面只有 Kendrick Lamar在唱歌，但透過「DeepFake」技術，化身成不同的名人，其中包括NBA已故名宿高比拜仁。
MV影片長達5分43秒， Kendrick Lamar一口氣「扮演」高比、前NFL美式足球員OJ Simpson、著名Rapper Kanye West、演員韋史密夫（Will Smith）、被槍殺的已故Rapper Nipsey Hussle等名人。
他以不同領域知名黑人「角色」，表達歌詞中的種族問題，還向已逝的高比和Nipsey Hussle致敬。勒邦占士（LeBron James）也在Twitter上轉載，表示不可思議：「我的天！」
OMFG!!!!!!!! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 https://t.co/7cAyX6KuXs— LeBron James (@KingJames) May 9, 2022
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