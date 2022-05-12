籃球熱話｜中國女記者採訪季後賽　高顏值成熱話　IG發現唯一缺點

NBA季後賽次輪勇士對灰熊的第4戰，網民在勇士球星韋堅斯（Andrew Wiggins）的賽後訪問片段中，發現一名亞洲美女記者，高顏值隨即成為熱話。



史提芬居里（Stepthen Curry）在周二（10日）率領勇士於末節反撲，完場前45.7秒連續8次罰球全中，助球隊以101：98勝出，於季後賽取得3：1領先優勢。居里還在該戰中完成壯舉，成為NBA季後賽歷史上，首位射入500球三分球的球員。

不過，賽後卻有網民認為場外焦點比球賽吸引。

網民在勇士球星韋堅斯的賽後訪問片段中，發現一名亮眼的亞洲美女記者。（截圖）

網民在轉播片段中，發現一名《ESPN》女記者手執咪高峰訪問勇士球星韋堅斯（Andrew Wiggins），脫俗的臉孔隨即成為網民「起底」對象。

原來這名《ESPN》女記者名叫孟超，來自中國，主要是為中國騰訊轉播平台和《ESPN》工作，把NBA現場的採訪傳回中國播放。該女記者被「起底」後，Instagram從原本僅5000名粉絲，瞬間暴增超過2萬人追蹤。

孟超的高顏值令Instagram追蹤者急增。（網上圖片）

有台灣的網民也紛紛留言「比中國網紅樣版臉好看」、「本日MVP」、「比今天比賽好看多了！」。

孟超經常在個人Instagram上載採訪球員的照片，微博亦已超過13萬粉絲，除了高顏值和筆直美腿，她亦有非常強的臨場應變能力。

孟超經常把工作照上載到社交平台。（Instagram）

然而，在孟超云云NBA工作照中，其鮮艷與「閃令令」材質的服飾，雖能突顯其姣好身材，卻慘釀「時裝車禍」。

據悉，孟超在2019年開始在賽場訪問NBA球員，曾訪問過施蒙斯（Ben Simmons）、居里（Stephen Curry）、基斯保羅（Chris Paul）等球星，採訪經驗相當豐富。

孟超「時裝車禍」：（按圖放大）