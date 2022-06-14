NBA總決賽︱居里啞火也不怕　養生狀元韋堅斯完美演出勇士挫綠軍

NBA總決賽第5戰峰迴路轉，金州勇士回師主場打出高強度防守，半場一度領前12分。主將居里罕有外圍啞火，塞爾特人第三節靠三分炮一度反超前。

勇士幸得「養生狀元」韋堅斯和小將普爾及挺身而出，終有驚無險以104：94勝出關鍵一仗，總場數3：2領前。



居里今仗外圍手感冰冷，三分球紀錄斷纜。（Getty Images）

勇士回師主場，第一節立即打出氣勢，一度以22：8拋離塞爾特人，綠軍主將泰譚下放後備席。至首節尾段泰譚重返場內，力追至16：27完成首節。第二節你來我往，雙方比分相若，塞爾特人彷彿無力逆轉，半場勇士領先51：39，看似勝券在握。

半場時勇士看似勝券在握。（Getty Images）

不過勇士外圍投射手感冰冷，主將居里罕有未有三分球進帳，埋下伏線。塞爾特人上半場受制勇士防守，打來綁手綁腳，第三節他們終於「睡醒」，在三分線上頻頻得分，勇士的12分優勢被化解。

泰譚領塞爾特人第三節發威。（Getty Images）

第3節尾段綠軍反超前74：72，勇士危難之際，小將普爾挺身而出，大鐘剩下0.1秒及時出手投入38呎長距離壓哨三分，讓勇士75：74搶回1分優勢。

小將普爾的「回魂三分」，激起全隊士氣。（Getty Images）

普爾的「回魂三分」，激起全隊士氣。進入第四節，居里在後備席休息，韋堅斯領勇士打出一波10：0攻勢，他與普爾、披頓三世和K湯臣輪流發威，即使居里依然無法射入三分球，仍將比賽送入雪櫃。

韋堅斯第四節攻守兩端表現完美，他全場攻入全隊最高的26分，另加13籃板；射入5個三分球的K湯臣有21分進帳，加上披頓三世和普爾分別攻入15和14分，即使居里三分線上9射不中，寫下他自2018年11月以來，133場季後賽比賽首次未射入一記三分球，勇士依然能夠高奏凱歌。居里今仗取得16分和8助攻。

居里啞火之際，韋堅斯挺身而出。（Getty Images）

塞爾特人主將泰譚同樣攻入5記三分球，獲得全場最高27分，史馬特也有20分，布朗18分。比較可惜的是，他們最後一節未能延續第三節氣勢。

勇士以104：94擊敗塞爾特人，場數領先3：2，在總決賽7場4勝制下，取得「叫糊」一仗。Game 6將在周五（17日）早上9時舉行，回師塞爾特人主場。