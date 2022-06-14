NBA總決賽︱居里首次季後賽三分球掛零　三紀錄斷纜佛系笑對失準

NBA總決賽關鍵的Game 5，向來在外圍投射猶如有「外掛」一樣的金州勇士主將史提芬居里（Stephen Curry），竟然未能命中三分球，9次起手全炒，是生涯在季後賽的首次。

與他相關的多項三分球紀錄，在此仗一拼報銷，第四節尾段被調離陣時，跟教練卡爾相視而笑，賽後他笑對紀錄告終。



居里今仗外圍投射全面失靈。（Getty Images）

居里擁有NBA連續233場攻入三分球的紀錄，生涯132場季後賽全部至少命中一記三分炮，今仗之前他已連續38場攻入兩球以外三分球，三大紀錄全部斷纜。

Game 4攻入7記三分球、取得全場最高43分的居里，今仗表現完全走樣。上半場當勇士氣勢凌厲時，屢次在外圍高難度的情況下嘗試射hard shot，全部未能命中。到第三節綠軍強勢反撲，勇士陷入捱打局面，他依舊手感冰冷。至第四節尾段勇士勝券在握，居里多次在無遮無擋的情況下，依然射失。

居里三分球射極都唔入，十分罕見。（Getty Images）

居里被問到紀錄斷纜一事，他笑言：「所有美好事情都會終結，幸好我可以笑着站在這裏。」比起「刷數據」，他顯然在乎勝負。表現失準，球隊依然能夠贏波，勇士3：2領先塞爾特人，距離生涯第四隻冠軍指環，只差一場勝仗。

對於愛將失準，教練卡爾稱，「一如我們所料，我認為塞爾特人防守實在出色，他們是支偉大的防守球隊。他們早段給他很大壓力，就算是世上最佳射手，這種比賽也會發生。」他堅信，居里很快便會反彈過來，「能夠靠我們的防守和板凳深度取勝，今仗是一場偉大的團隊努力。」