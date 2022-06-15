NBA熱話︱「K湯臣」突破5層保安入場射波　慘遭勇士最嚴厲懲罰

一個樣子彷如勇士球星K湯臣「失散兄弟」的YouTuber，在NBA總決賽Game 5開賽前穿上勇士衛衣，輕鬆突破勇士主場5個保安關卡，他與攝影師進入Chase Center後如入無人之境自由活動，更在球場射波10分鐘。



樣子彷如勇士球星K湯臣「失散兄弟」的YouTuber Dawson Gurley，輕鬆進入勇士主場。（IG）

YouTuber Dawson Gurley樣子酷似K湯臣（Klay Thompson），他扮成對方模樣至少已有7年時間，不時跟球迷合照，又拍下不少整蠱短片。短片內容離不開他在市中心游走期間，讓人誤以為他就是K湯臣本人，他為信以為真的球迷簽名、合照，間中還會跟對方單對單大曬球技。Dawson Gurley甚至曾分享，連勇士主場工作人員也被他騙倒的影片。

總決賽Game 5勇士主場對塞爾特人開賽前數小時，Dawson Gurley進行更大膽的嘗試——他帶着攝影師，在勇士主場保安人員和關卡面前直行直過，他遇上5層保安關卡卻一直未受阻撓，輕鬆直入球場，連他自己也覺得驚訝：「我其實可以直闖更衣室！」

「K湯臣」大鬧勇士主場：

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他步出球場，拿起籃球施射，不知是為扮演K湯臣下過苦功，還是本身球技不錯，Dawson Gurley接連射入三個罰球，再嘗試表演走籃但失手。在球場玩耍了近10分鐘，有點心虛的他自行離場。

直到步出球場後，方被保安人員要求他出示證件，當他回應說：「沒有，他們讓我入來。」對方於是請他離開球場，有趣的是，此時他遇上另一批工作人員向他要求合照。他在保安人員護送之下離開，之後重新入場預備觀戰時，卻發現被拒進場。

Dawson Gurley收到勇士終身禁止他入場的信件。（Twitter）

開賽前約兩小時，他在Twitter發文，聲稱被禁止入場觀看勇士主場比賽。近一小時後，Dawson Gurley上載一封由勇士保安部副總裁Brian J. Herbert簽署的信件，指出他在沒有授權和證件下非法闖入職員通道，違反勇士、Chase Center及NBA球迷守則，因此無論是否持有門票，終身禁止他再進入Chase Center，並保留刑事起訴權利。

假K湯臣拍片玩出禍，有網民認為他應有此報，亦有人為他大抱不平。Dawson Gurley在Twitter表示，對勇士的嚴厲懲罰完全不感到生氣，「我兩度入侵他們，換轉我是他們，我也會禁止我自己。」不過他不同意勇士指他「非法闖入」，堅稱：「技術上我沒有這樣做」。

這個才是真正的K湯臣。（Getty Images）

Dawson Gurley拒絕接受任合機構訪問，他不想為此大做文章，「The Chase Center有權禁止我入場，我能夠理解。沒有難受的感覺，這樣做很好玩。」他唯一不滿的是，「我花了1萬美元買門票，可是他們不肯退款給我。為何因為他們的保安不濟，我便要被禁入場？」

真正的K湯臣未受事件影響，Game 5在「浪花兄弟」居里失準下，攻入21分，與韋堅斯、披頓二世和普爾合力擊敗塞爾特人，取得關鍵勝仗，場數領前3：2，距離冠軍只差一場勝利。

K湯臣。（Getty Images）

「K湯臣」大鬧勇士主場影片：