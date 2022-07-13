大專籃球｜回望浸大6年人生大轉變　文曉情因為「他」而堅持

浸會大學女籃近年3度打入大專盃決賽，但每次都只差一點點，未能衝冠。

再次屈居亞軍，準備畢業的文曉情（文B）難掩失落。她笑着總結6年大專，感激球隊之餘，更開心迎接到一個讓她改去衝動、天真、不成熟的「他」。



浸會大學女籃今屆決賽表現失準，被理工大學一路力壓。雖然中段追近至10分，但最後無力反撲，以62：80敗陣，再次以亞軍作結。

「對手的確是比我們更值得一個冠軍，是我們表現不好，畢業了，是一個遺憾吧。」6年大專卻未嘗冠軍滋味，「大師姐」文曉情仍先恭喜理大女籃。「下年師妹要努力，我覺得不斷望隊友走，有新人加入，能與隊友一同成長已經好圓滿。」文B笑說，這6年像是見證浸大轉變，23歲大學畢業，回頭看，原來人生都有許多改變。

文曉情完成6年大專生涯。（李澤彤攝）

球員媽媽努力的原因

「去年我停了一年，就是因為去了生小朋友。」說起心肝寶貝，文B收起愁緒，滿臉幸福。「因為家中有長輩身體不好，但又很想見我成家立室，我就與當時的男朋友商量，最後決定順其自然，懷上就生下來。」文B去年迎來一位小男生，不知不覺間，兒子成為文B努力的原因，她的性格也改了不少。「以前我好天真、好衝動、很不成熟，做事只想自己，但現在很多事都想得很長遠，以小朋友為先。」

「很幸運BU和（甲組球隊）東方是一起練，一星期三天，加上疫情間上網課讓我有更多時間陪陪BB。至於娛樂，生完，我最愛做的事就是陪伴他。」文B解釋道，當有小朋友後，才發現為母則剛，雖然生活中不乏柴米油鹽的煩惱，但一想到他，就覺得沒有事做不到，包括打籃球。

小朋友成為了文曉情努力的原因。（文曉情Instagram）

重拾籃球為修身 找到新的自己

「老實說，我生產完，最肥達到80公斤⋯⋯」眼前瘦削的她，讓人難以想像，「所以生完BB，我就去練球，根本沒有想過自己還能不能比賽，只想覺得要減肥」。文B笑說，生產過後，身體明顯不同，不再那麼有力量和對抗性，體能也下降不少，壓根沒有去想打大專、甲組的事：「人家說，『一孕傻三年』，是真的，腦霧的情況時常有。例如教練教的戰術，我很容易忘記，每次練球前都要問一次隊友。」

文曉情今季出甲組東方，為了兒子健康幾乎每場都堅持戴口罩。（張倩儀攝）

望兒子籃球成就比自己高

比起以前衝鏟的打法，當媽媽後，文B改當射手，並繼續自己的甲組生涯。「仔仔看來都很大機會打籃球，畢竟契爺們都是球員。」文B笑說，雖然自己不會強迫他，但仍期望有一天可以與相差22年的兒子同場：「我希望有一日，他能對我說，『媽咪你好渣，我不想跟你打』，也就是他籃球成就比我大的時候。」