NBA｜雷霆榜眼季前動真格　硬碰占士有代價　腳傷全季報銷

初生之犢不畏虎，今季「天才榜眼」賀格倫（Chet Holmgren）在業餘聯賽面對「大帝」勒邦占士，這名雷霆新秀與他硬碰，成功防到占士，成為一時佳話。不過，賀格倫卻賠上了新人賽季，他落地時觸傷右腳，雷霆日前宣布，賀格倫因傷全季報銷。



NBA休季期間，不少球員選擇以業餘聯賽寓賽於操，「大帝」勒邦占士也是其中一員。日前在西雅圖舉行的The CrawsOver Pro-Am籃球賽中，占士碰上由雷霆新秀榜眼賀格倫（Chet Holmgren）領軍的球隊。

業餘聯賽或熱身賽的勝負並不重要，重點是如何從此提升狀態，球員們比較「錫身」也是無可厚非。新秀賀格倫卻另有想法，在單對單防守勒邦占士的快攻時，他沒有半點退讓，正面死守占士，逼使對方背向籃框上籃，結果占士射失。不過，賀格倫着地時立即舉起右腳，其後觸傷右腳傷出。

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賀格倫防守勒邦占士後受傷：

這個防守的代價不少，雷霆方面發聲明指，賀格倫右腳蹠跗關節受傷，將缺席整個新人球季。雷霆副執行主席Sam Presti對賀格倫「收咧」感到失望，但確信這名「天才榜眼」將會克服傷患，在雷霆有一個長久的生涯。

這次受傷，無疑打亂了他與雷霆的計劃。（Getty Images）

20歲的賀格倫出新自岡薩加大學（Gonzaga University），7呎1的他在大學聯賽場均14.1分、9.9籃板與3.7封阻，優秀的防守能力，加上擁有相當適合現代籃球的機動能力與不俗的外投能力，因此雖然身形較為單薄，但依然獲得奧克拉何馬雷霆的垂青，以第二順位選中，在夏季聯賽中2場交出打破夏季聯賽紀錄的12封阻。