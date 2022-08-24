NBA｜杜蘭特回心轉意留籃網　老闆總經理主教練聯手留人

NBA球隊布魯克林籃網總經理麥克斯（Sean Marks）透過球隊社交帳號發表聲明，指球隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）將會留隊，共同衝擊隊史首座總冠軍。



籃網總教練麥克斯發出聲明，表示杜蘭特留隊。（Twitter）

昨日籃網隊社交賬號發表球隊總經理麥克斯的聲明，指球隊老闆蔡崇信（Joe Tsai）、吳明華（Clara Wu Tsai）、球隊主教練拿殊（Steve Nash）與他本人，在洛杉磯與杜蘭特及其經理人會面後，雙方同意維持現時的合作關係，將專注力回到籃球本身，共同為一個目標－隊史首座總冠軍努力。

有報道指杜蘭特曾要求籃網在他與教練拿殊中「二選一」。（Getty Images）

作為季前大熱之一的籃網，上個球季可謂風波不斷，先有三巨頭之一艾榮（Kyrie Irving）因拒打疫苗，在1月中才正式歸隊，而球隊在2月初將另一巨頭夏登（James Harden）交易至費城76人，換來一直因背傷缺席的施蒙斯（Ben Simmons），而施蒙斯一直未有為球隊上陣，球隊在季後賽東岸首輪亦遭到塞爾特人4場橫掃止步，整季表現可謂令人失望。

休季期間，杜蘭特要求交易的消息傳得沸沸揚揚，不同報導指塘鵝、塞爾特人、木狼等都是潛在交易對象。隨着籃網的聲明，杜蘭特的交易風波相信會暫時告一段落。