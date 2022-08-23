NBA｜塞爾特人泰譚總決賽失準有原因 左手骨折下負傷苦戰兩個月
撰文：黎建明
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NBA塞爾特人隊當家球星泰譚（Jason Tatum）早前因總決賽的表現大受批評，然而他周日接受外國媒體訪問時表示當時負傷上陣，在左手腕輕微骨折下出戰近兩個月之久。
泰譚指，東岸準決賽對公鹿的第三場時，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在他嘗試快攻入樽時從後犯規，碰撞加上入樽時的衝力，令他撞上籃球架受傷。
「當時的碎骨就留在皮下，即使後來已經有骨頭長出並痊癒，但比賽時撞到的話依然會感到疼痛。我就是這樣的骨折情況下比賽了兩個月。」他表示，受傷後每場賽後都需戴着護腕射波，並在有傳媒拍攝前脫下，以免被外界得悉。即使帶着傷勢，泰譚依然以正選身份全勤完成餘下的季後賽。
泰譚受傷一刻影片：
上季常規賽泰譚場均得26.9分、8籃板，並入選年度最佳陣容；季後賽期間即使帶着傷勢，泰譚依然在季後賽期間有着場均25.6分、6.7籃板、6.2助攻的亮眼數據。
可是他在總決賽時表現明顯下滑，命中率跌至36.7%，場均得分亦降至21.5分，並在6場冠軍戰之中累積犯下23個失誤。
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