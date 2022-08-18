NBA︱占士9710萬美元續約湖人兩年　榮升歷來最高總薪酬籃球員

美國多間傳媒報道，NBA巨星勒邦占士已同意續約湖人兩年，合約總值9710萬美元，他另可選擇多留一年。

今次續約後，占士生涯累積總薪酬將超越杜蘭特，成為NBA歷來累積薪酬最高一員。



勒邦占士被指續約湖人兩年。（Getty Images）

消息最先由ESPN爆出，該體育媒體引述占士經理人公司、 Klutch Sports行政總裁列治保羅（Rich Paul）確認「大帝留隊湖人兩季」訊息。其後體育網媒The Athletic報道，湖人與占士已同意續約兩年，總值9710萬美元。

占士另可選擇續約一年，換言之，合約期將覆蓋至2024/25球季。消息同時指出，假如球隊薪酬上限提高，占士的合約更有機會增至兩年1.11億美元。

37歲的占士原先跟湖人剩下最後一年合約，去年冬天明星賽期間，對於重返家鄉克里夫蘭的可能，他跟The Athletic的說法是：「那道門並未關上」（the door’s not closed），一度引發外界猜測。

占士與湖人續約後，生涯薪酬總額超越杜蘭特，榮升史上第一人。（Getty Images）

今次續約亦令占士的生涯總薪酬增至最少5.32億美元，令他超越布魯克林籃網球星杜蘭特，成為NBA史上累積薪酬最高球星。

占士即使年紀漸大，表現依然維持在高水平，上季56場上陣，平均每場攻入30.3分，在常規賽中名列第二，並取得8.2籃板和6.2助攻。不過近季他的傷患漸多，缺陣場數有上升趨勢。上季湖人常規賽只排西岸第11位，連季後賽也入不到。