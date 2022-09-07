NBA｜湖人韋斯保克比華利「冤家變兄弟」　訓練上演大和解

NBA洛杉磯湖人球星韋斯保克（Russell Westbrook）與比華利（Patrick Beverly）過往多次發生衝突，而今夏比華利轉投湖人，兩人能否和平共處成為焦點。

湖人官方Twitter最近上載一張訓練照片，圖中二人相處融洽；比華利後來出席記者會時，韋斯保克亦向比華利送上毛巾。



兩人恩怨，最早可追溯至2013年。（Getty Images）

比華利與韋斯保克的衝突，最早可以追溯至2012/13球季。當時西岸季後賽首圈，當時效力雷霆的韋斯保克因比華利碰撞而半月板撕裂「收咧」，自此韋斯保克與比華利曾多次發生場內外衝突。

今夏休季期間，湖人從猶他爵士換來比華利，外界關注一直心存芥蒂的韋斯保克與比華利，到底能否順利合作。外國記者Marc Stein早前報道比華利已與韋斯保克聯絡，商討來年合作。而湖人今天透過Twiiter上載比華利訓練以及記者會相片，其中一張是他與韋斯保克的照片。

圖片中兩人在交談，並面露笑容。（湖人Twitter）

訓練後記者會上，比華利接受訪問時，期間韋斯保克向他丟一條毛巾，比華利亦回應「謝謝，愛你兄弟！」並笑言這是韋斯保克今年第一個助攻。二人的隊友生活，似乎有個好開始。



韋斯保克向比華利丟毛巾（影片2：23開始）