NBA｜「棄球星換未來」成趨勢　8球隊手執今後7年共85支首輪籤

撰文：黎建明
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近年越來越多處於季後賽邊緣的NBA球隊，選擇將當家球星送走，換來選秀權，例如今夏猶他爵士將米曹（Donovan Mitchell）與高拔（Rudy Gobert）換走，開始重建。
《ESPN》記者Bobby Marks統計後，發現有8支球隊共持有未來7年的85個首輪選秀權，其中猶太爵士與奧克拉荷馬雷霆，在未來7年擁有14個首輪選秀權。

13年決定重建的76人，當季取得16勝63負。（Getty Images）

Bobby Marks認為，雖然是2013年的費城76人最先以「先破後立」的方式重建，但是真正引起風潮的是塘鵝與雷霆，將自己的球星換走後，取得大量首輪選秀權，而後來的火箭、溜馬、魔術與爵士亦模仿他們的做法。

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現時最多首輪選秀權的是爵士與雷霆，兩隊未來7年共有14個首輪選秀權。爵士今夏將兩名核心米曹與高拔換走；而雷霆則是先後將韋斯保克、保羅佐治、基斯保羅等先後送走。兩隊在把當家球星換走前的一季，均是季後賽級別球隊。

雷霆自2019年起展開重建，更在本年第二順位選上賀格倫（Chet Holmgren），可惜他未開季已經受傷。（Getty Images）

並列第三多的是手持11個首輪選秀權馬刺與紐約人，魔術、溜馬、塘鵝各有9個，火箭則有8個。

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