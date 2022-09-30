NBA｜勇士日本之旅多姿多采　居里與BTS成員SUGA見面後再玩相撲

NBA金州勇士在日本與華盛頓巫師進行季前賽前，在訓練場進行媒體活動。當家球星居里（Stephen Curry）與韓國防彈少年團（BTS）成員SUGA合照，更即場體驗相撲。



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Suga早前上載自己手持勇士球衣的帖文，獲居里轉發。（網上截圖）

早前韓國防彈少年團成員Suga，在Twitter上載自己手持印有自己名字的勇士隊球衣的照片，貼文獲居里轉載並暗示即將見面。

9月29日時，金州勇士在訓練場館舉行媒體活動，Suga到場與球隊見面，居里與他即場合照，並送上有自己親筆簽名的球衣，Suga亦回贈簽名專輯。

隨後，居里即場體驗日本特色運動相撲，對手更是傳奇職業相撲手白鵬翔，片段中可見居里嘗試推對方，可是對方紋絲不動，並笑言「這是我的全部了！」。

Basketball player. Sumo wrestler.



Stephen Curry can do it all. pic.twitter.com/4nhgw4PJGM — Golden State Warriors (@warriors) September 29, 2022

金州勇士在今晚6點將在埼玉超級競技場，與華盛頓巫師進行季前賽。