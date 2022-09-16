NBA｜占士基斯保羅同批聯盟判決錯誤　太陽班主或遭股東「逼宮」

撰文：黎建明
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NBA早前宣布針對鳳凰城太陽班主Robert Sarver職場不當行為的調查結果及判罰，洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）在Twitter上，直指聯盟判決錯誤。
美國《ESPN》報道指，太陽隊副主席兼球隊第二大股東Jahm Najafi將要求Robert Sarver辭職。

聯盟對太陽班主Robert Sarver的判罰，引起各方爭論。（Getty Images）

太陽班主Robert Sawyer早前因涉及種族歧視與性別歧視等職場不當行為，被聯盟罰款1000萬美金，暫停職務及禁止所有NBA活動1年。

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勒邦占士認為聯盟判決有錯。（Getty Images）

湖人球星勒邦占士第二天在Twitter上發表自己意見，指對聯盟判決感到失望，「我複閱了那些報道數次，老實說，我認為聯盟絕對做錯了。我亦不需要解釋原因，你們都有眼見並能有自己判斷。我曾說過的話，現在再說一次：聯盟不能容忍這種行為。」

勒邦占士的聲明。（網上截圖）

占士表示，任何工作地方都不能接受貶低女性、性別主義以及種族歧視，「聯盟應成為榜樣，這（Robert Sarver的行為）顯然不符合我們的價值觀。」

2014年時，占士亦曾要求聯盟嚴肅處理快艇前班主涉種族歧視的事件。（Getty Images）

2014年，前快艇版主Donald Sterling因一條種族歧視影片被調查時，占士曾表示NBA容不下Donald Sterling。「聯盟需要表態，並對事件強硬處理，我不知道會是甚麼判罰，但我們聯盟容不下這種行為。」最後Donald Sterling被罰款250萬美金，並且必須出售球隊，以及終身禁止參與NBA活動。

基斯保羅的聲明。（網上截圖）

太陽隊球星基斯保羅（Chris Paul）亦發表聲明，指Sarver對女性的行為不可接受，聯盟對Sarver的判罰亦過輕。

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NBA雖然只對Sarver停職一年，但他最終或因球隊股東「逼宮」而離開球隊。（Getty Images）

太陽隊副主席兼球隊第二大股東Jahm Najafi表示，任何公司主席出現這種行為都應被立即終止職務，而Sarver作為班主不應擁有特權。「球隊投資者只是臨時球隊負責人，如果我們不以身作則，又怎能建造一個誠實、互相尊重的社會？」

Najafi指，作為球隊副主席，要求Sarver辭職，他本人無意當選主席，並確保下屆班主誠實、專業且尊重所有持份者。

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