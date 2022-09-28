NBA｜夏登稱已擺脫傷患　笑言勁減45公斤　自我犧牲全為衝擊冠軍

NBA費城76人隊球星夏登（James Harden）日前在媒體日接受訪問時表示，自己已擺脫傷患困擾，並笑稱自己已減了100磅（45公斤）。



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夏登指近年身材走樣是受傷患影響。（Getty Images）

夏登在媒體日接受訪問時，透露自己近年受傷的心路歷程，「我過往從不回應媒體或其他人對我的批評，因為我知道真正的自己。但受傷時心理上仍是十分難熬。我非常喜歡打籃球，就算沒有收錢亦會打，大家都知道我受傷前就是這樣，所以當時是非常艱辛。」

「我以前很健康，能一直比賽；當我受傷時，才第一次經歷那些艱難與黑暗時刻。但是我現時感覺良好，自己終於完全康復。」

夏登笑稱自己勁減45公斤。（Getty Images）

夏登近年身形走樣，遭到外界批評甚至嘲笑。然而，夏登在出席媒體日時，展示結實身材。當被記者追問減重多少時，夏登笑稱「100磅（約45公斤）」，令身旁的艾比迪忍俊不禁。

他隨後認真回答，「我一直都有控制飲食、作息以及健身，只是過去一年半我的身體不容許我如以前一樣訓練。今個夏天對我而言很重要，我有跑山與舉重，亦有提升自己場上技術。」

夏登與艾比迪在媒體日上表現融洽,，令人期待他們場上表現。（Getty Images）

今夏夏登為讓球隊簽入新球員補強，拒絕了原來合約中的球員選項，與76人改簽下2年6860萬美元的合約，每年少賺1440萬，可見夏登對衝擊總冠軍的決心。艾比迪在記者會上亦指球隊能簽下如PJ德加（PJ Tucker）等球員，是夏登的功勞。

夏登形容來季才是自己加盟76人的首季，球隊季前訓練良好，並一起進行不同活動，令球隊更了解彼此，而多名球員加盟令隊伍更完整，期待來季能衝擊總冠軍。

夏登上季季中被交易至費城76人後，在21場比賽中場均21分、7.1籃板與10.5個助攻，與他全盛時期有一段差距。他修身後能否回到巔峰水平，仍有待觀察。