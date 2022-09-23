NBA｜塞爾特人主帥與球會女職員有染被處分　停賽一季由助教頂上

NBA波士頓塞爾特人隊今日宣布，早前被揭發出軌的主教練烏度卡（Ime Udoka），暫停職務一季，其位置由助教Joe Mazzulla暫時頂上。



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ESPN昨報道，塞爾特人主教練烏度卡與球隊一名女性職員發生「親密關係」，不過球會未有披露該女職員的身份和職位。塞爾特人其後再發聲明，烏度卡因違反球隊政策停職一季，至於停賽後能否留任現時未有定案。

烏度卡透過ESPN記者Malika Andrews發聲明，向球員、球迷、球隊、自己家人道歉，並為令球隊陷於困境致歉，願意接受球隊懲罰，亦不會再評論事件。

烏度卡執教首季帶領塞爾特人進入總決賽，然而最終不敵金州勇士。（Getty Images）

2021年6月，塞爾特人在原主教練史堤芬斯（Brad Stevens）升任總經理後，聘請當時在籃網隊擔任助教的烏度卡為球隊主教練。雖然球隊季初表現不佳，然而憑最後35場取得28勝7負的佳績，成為東岸2號種子，在季後賽接連擊敗籃網、公鹿、熱火三隊強敵，贏得東岸冠軍，最終在總決賽以2：4不敵金州勇士。

原球隊助教的Joe Mazzulla暫時擔任主教練一職。（Getty Images）

主教練一職，由原助教Joe Mazzulla頂上。Joe Mazzulla在2011年NBA選秀落選後，開始其教練生涯，並在擔任多年助教後，在2017-2019年間以主教練身份執教NCAA第二級球隊兩季。

Mazzulla自2019年6月起在塞爾特人擔任助教，隊內球星泰譚（Jayson Tatum）曾在記者會上讚揚他充滿熱情，而且富有知識，對自己幫助很大，球隊眾人都喜歡Mazzulla。