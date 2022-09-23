NBA｜美媒嚴選來季百大球員　「字母哥」登頂　占士不入前五

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）近日選出2022/2023球季NBA百大球員，公鹿球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）榮登榜首，上屆總決賽MVP勇士史堤芬居里（Stephen Curry）排名第二，湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）則跌出前五，只排在第七名。



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CBS八名NBA專欄作者先各自選出NBA百大球員，再經討論後，才得出這個榜單。

CBS百大球星名單前十位：

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名單內前十位球星中，上季成為NBA史上唯一一名球員做到場均29分、10籃板、5助攻與1封阻的「字母哥」艾迪杜高普，登上榜單第一位。上季勇奪總冠軍並首奪總決賽MVP的史堤芬居里排第二，第三名是籃網巨星「KD」杜蘭特，連續兩奪常規賽MVP的金塊中鋒祖傑則排第四，第五名是獨行俠年輕球星當錫。

上季榮登得分王的76人球星艾比迪排在第六名；以37歲之齡繳出亮麗數據，但球隊未能晉級季後賽的湖人「大帝」勒邦占士，由去年第二位跌至第七；全季未有出戰的快艇尼納特仍獲排在第八位，帶領塞爾特人殺進上季總決賽的泰譚排名第九，頭十最後一席是熱火球星占美畢拿。

韋斯保克上季表現強差人意，僅能排在98位。（Getty Images）

與上季榜單相比，跌幅最大的是繳出「18+7+7」，但整體表現不佳的湖人後衛韋斯保克，他的排名比去年大跌60位，僅能排在98名。