NBA｜杜蘭特首談要求交易原因 受傷缺陣球隊10連敗心灰意冷
撰文：黎建明
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NBA布魯克林籃網隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）日前出席媒體日時，首度公開回應月前要求被交易的原因，並指今年1月因傷缺陣，球隊吃下10連敗，一度令他心灰意冷。
籃網球星杜蘭特在休季期間要求被交易，然而一直未有成事，最終在8月尾與籃網高層與主教練拿殊會面後，落實將會留隊。
NBA媒體日記者會上，杜蘭特首次解釋當時為何要求交易，「上季球隊有很多不確定因素，我當初因為球隊當時的陣容，才與球隊簽下4年合約。而球隊上季出現人員變動與球員受傷，開始對球隊有所質疑，並考慮自己現時已33歲，希望在一隊正建立冠軍文化的球隊，因此要求被交易。」
籃網上季初擁有杜蘭特、K艾榮與夏登三巨頭，然而季中籃網在取得施蒙斯的交易中，將夏登送往費城76人。
上季杜蘭特1月受傷時，球隊曾連輸10場比賽。「我要求每人作為籃球員，為自己的行為負責。上季球隊很多問題，都因為有球員受傷、缺陣或特殊情況而被忽略，我對球隊當時的態度感到失望。」他認為一支冠軍球隊不會出現這種情況，並以居里與當錫為例，即使他們受傷時球隊仍可繼續取勝。
經過約兩個月的交易風波後，杜蘭特最終留隊，他否認對未被交易感到失望，「我們仍是一支很好的球隊。我亦清楚自己身價，令球隊不會隨便把我送走。這件事上，我很欣賞麥克斯（Sean Marks，籃網總經理）與蔡崇信（籃網班主）的做法。」
隊內另一球星K艾榮上季因拒絕接種疫苗而缺席大量比賽，杜蘭特期望艾榮來季不再有疫苗要求的情況下，出席所有比賽。
杜蘭特指上年是失望的一年，但有信心球隊會從中成長，並引以為鑑，繼續向同一目標邁進。
籃網來季將有因背傷加盟後未曾上陣的施蒙斯回歸，亦簽入馬基夫莫里斯（Markieff Morris）等角色球員補強，因此仍被視為東岸具競爭力隊伍。
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