NBA｜太陽班主涉歧視受罰　爆料前員工指判決過輕：聯盟辜負我們

NBA宣布，調查後確認鳳凰城太陽班主Robert Sarver因涉及歧視的職場不當行為，罰款1000萬美元，禁止參與球隊事務與聯盟活動一年。向美國ESPN揭發事件的太陽前員工表示，聯盟判罰令人失望。



上年11月，ESPN報道指Robert Sarver涉種族及性別歧視後，NBA當局展開調查。（Getty Images）

上年11月ESPN指，有太陽前員工指控班主Robert Sarver種族歧視並貶低女性，聯盟因此展開調查。調查訪問320名現任與前任員工，並查看包括電郵、文字訊息與影片的逾8萬份文件後，在當地時間周二公布結果。

調查指Sarver至少五度使用涉種族歧視的「N字頭單字」。除種族歧視，調查指Sarver「對女性員工有不公正行為」，包括「性相關言論」及針對員工衣著作不當評論，還有粗暴對待員工。

聯盟對Sarver罰款1000萬美金，罰金將全數捐予推動平等工作環境的組織，停止Sarver所有球隊相關職務一年並禁止入場。

Robert Sarver將與聯盟合作，尋找他停職時的過渡人選。（Getty Images）

Sarver透過太陽隊發表聲明，指自己不同意部分調查內容，但會為自己言行與造成的傷害道歉，並接受聯盟判罰。太陽亦發表球隊聲明，表示「致力創造一個安全、互相尊重、包容、沒有歧視與騷擾行為的工作環境」。

太陽隊官方聲明。（Twitter）

NBA總裁施華在聯盟聲明表示，相信調查結果已涵蓋所有事實，希望與NBA有關人士反思個人影響力，了解自己種族歧視言行會造成傷害，並代表聯盟向受影響人士道歉。

施華代表聯盟向受影響人士道歉。（Getty Images）

最先向ESPN透露消息的前員工表示罰則過輕，顯示聯盟並非真誠支持多元、平等與包容。「我過往曾被稱為精神失常、被罵為「Bxxxx」、在演戲，現在終於有證明支持我，令我略鬆一口氣。但我亦感到憤怒，聯盟本有機會捍衛他們的價值觀，結果卻令我們失望。」

雙重標準？

2014年，前快艇版主Donald Sterling因種族歧視事件被罰250萬美元，並需賣出球隊，以及終生禁止參與NBA活動。不少人認為兩件事性質相若，對太陽班主沒有遭到同等待遇感到奇怪。