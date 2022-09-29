NBA｜塘鵝威廉臣修身成功「胖虎」變坦克　教練：他主宰了隊內賽

NBA新奧爾良塘鵝隊威廉臣（Zion Williamson）近日在媒體日展示出結實身形，球隊主教練威利格連（Willie Green）表示威廉臣狀態極佳，形容他主宰了隊內訓練賽。



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一年前後的威廉臣：

威廉臣因傷缺陣上季全部賽事，並多次被傳媒拍到他身形走樣的照片，去年12月傳聞增至330磅，成為討論焦點。然而威廉臣近日出席媒體日時，健碩身形讓眾人眼前一亮，回復284磅最佳身形，「我感覺自己現時處於巔峰，能跑得更快，跳得更高，感覺非常好。」

昨日威廉臣參與球隊訓練營，主教練威利格連對他讚口不絕，「威廉臣表現極佳，他的力量與速度均十分好，他基本上主宰了隊內賽。最突出的是他的力量，接球後能快速決定要傳球還是得分，令人留下深刻印象。」

主教練格連對威廉臣表現相當滿意（塘鵝官方Twitter）

隊友南斯（Larry Nance Jr.）表示威廉臣水平依舊，「他500多日沒有打球，沒有人預期他表現會這麼好。」

上季中才交易至塘鵝的CJ麥哥林（CJ McCollum）在內，隊內部份球員未曾與威廉臣合作，南斯稱：「我們仍要時間磨合，但他表現實在令人驚艷。」

威廉臣2018－2019年代表杜克大學（Duke University）時表現突出，身體能力成為其最大賣點，並於2019年NBA選秀時被塘鵝以第一順位選中，成為當屆狀元。

今夏威廉臣與塘鵝簽下頂薪合約，並表示不會令大家失望。（Getty Images）

加入NBA後威廉臣受傷患困擾，三年間出戰不足100場，能繳出場均25.7分與7籃板。塘鵝亦對他充滿信心，在今夏威廉臣生日時，與他簽下5年1.93億美元的頂薪合約，並附帶浮動條款，若威廉臣下季獲得年度獎項，或入選年度最佳陣容，合約金額最高可升至2.31億美元。