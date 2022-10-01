女籃世界盃｜中美大戰！中國主力傷出無緣復仇 美國取第11次冠軍
撰文：張倩儀
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中國女籃事隔28年再入決賽，周六（1日）對上世界女籃「霸主」美國隊。上半場中國憑主力武桐桐的侵略性、全場獨取13分下咬緊分差，但末節傷出無緣追分。美國隊則打出身價，順利以83：61大勝中國隊，拿下第11次世界盃冠軍。
早於初賽以77：63擊敗中國的美國隊，決賽再次碰頭，開局即被士氣高昂的中國咬住不放，維持在3分差距，換入Kelsey Plum射出入中距離後領先18：13。
第二節美國隊有A'Ja Wilson 5次上籃得手，獨取12分，加上Breanna Stewart射入3分，一度拉開13分。但隨住手感炙熱的武桐桐外投建功，默默拿下9分；半場前最後0.04秒，中國隊戰術奏效，更由金維娜射入三分球，成功收窄分差至10分，中國隊上半場落後33：43。
換邊後，中國隊不斷憑後衛鏟分，為中鋒製造空間，李月汝和韓旭也順利接應在籃下得手，但面對擅打反擊和攻勢快而流暢的美國隊，追分遠不及對手拉開比數的速度。例如在武桐桐再連取4分後，Kelsey Plum上場即連取7分，第三節將分差擴大至68：47。
末節，處劣勢的中國隊發生小插曲，全隊得分最高的武桐桐在一次上籃是疑似扭到膝頭後受傷倒地，讓落後29分的中國隊雪上加霜。美國隊仍未敢放鬆，直到最後5分鐘才換出Breanna Stewart和A'Ja Wilson，美國最後順利以83：61大勝中國隊，拿下第11次世界盃冠軍。
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