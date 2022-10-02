【甲一籃球】楊睿騏完場前1.2秒絕殺反勝滿貫　4年前後的關鍵先生

1.2秒，你可以做什麼？對楊睿騏來說，是一次「Win Or Go Home」的起手機會。

甲一準決賽周日（2日）展開，香港東方對上今季冠軍大熱滿貫，幾乎全場落後，當大家都以為東方會如「劇本」一般吞下敗仗，楊睿騏2球三分、1球中距離跳投，力證對勝利的渴求。

楊睿騏中距離跳投絕殺，最後東方以69：68險勝滿貫。



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楊睿騏在最後1.2秒起手絕殺。（張倩儀攝）

香港東方在甲一準決賽對上冠軍大熱滿貫，雖然對手主力蔡再懃、歐陽維江今場比較手緊，但在外援中鋒荷利菲特今場獨取23分下，東方一直未能反超前。

直到荷利菲特四犯退下火線，東方在李琪、卜聿揚等發力下，依然落後5分。這時，上半場沉寂的楊睿騏挺身而出，半分鐘內連入2球三分，東方在最後4秒反超前1分。

蔡再懃在最後4秒上籃，滿貫一度反超前，並讓全場以為勝局已定。（張倩儀攝）

滿貫取回球權，蔡再懃接球順利鏟底線上籃得手，再領先1分。東方隨即請求暫停，換出全射手陣容準備最後一個攻勢，比賽剩下1.2秒，楊睿騏接應徐遠成中距離跳投絕殺得手，東方終以69：68險勝，拿下準決賽的第一勝。

球一進框，意味東方拿下準決賽首勝。（張倩儀攝）

這一幕，不禁想起2018年甲一總決賽第五戰，楊睿騏在末節射入關鍵的3球三分，率東方80：76擊敗衛冕球隊南華，以場數3：2拿下總冠軍。

當時，年僅20歲的他說過：「其實我在賽前對隊友說『我真係唔係好得』；但每位隊友、教練、物理治療師都信任我，將球權交給我，自己射入一球又一球，打起信心。」

東方上下衝出球場慶祝。（張倩儀攝）

4年後的今天，楊睿騏再成為球隊的關鍵先生，比起上一次，勝利都是源於一個「信」字。「我沒有特別想其他事，我們相信這個體系，相信自己做的事，做好部署。」

一接就起手，在他眼中就是這麼簡單，「時間只剩下1秒，真的無得諗。」

四年前後，楊睿騏還是那個關鍵先生。（張倩儀攝）

相信的，不單只是楊睿騏，而是東方上下，包括球員、教練、管理層甚至是球隊的公關人員都由心地相信。在楊睿騏出手，未知入球與否時，就已經衝出場上，因為深信這一球會進，深信他在做對的事。

「心情⋯⋯好興奮，這一場是朝向我們目標的其中一步。」楊睿騏坦言不知道球隊或是自己做的決定，無論對還是錯，只知道一件事：「盡做，贏就得！」