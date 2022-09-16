【甲一籃球】蕭俊傑重傷後復出奪生涯最高分　一切歸零重新出發

前十字韌帶斷裂是籃球員的常見傷患，但常見歸常見，對受傷球員而言卻是折磨——除了康復需時，也是一個面對現實的關口。

「大家都知道我以前從不健身，現在我開始要操了。」南青大前鋒蕭俊傑（蕭傑）苦笑道，自從2021年一次籃球比賽中前十字韌帶斷裂後，蕭傑才認清不能再單靠天賦的現實。

手術過後一年，「蕭傑」在周四（15日）攻入個人甲一生涯最高得分。



甲一聯賽在2022年1月因疫情暫停、7月才重開，剛好讓在2021年9月完成前十字韌帶重建手術的蕭傑趕上人生第二季甲一的「尾班車」。可是，南青外援中鋒麥洛連（Chris McLaughlin）離隊，球隊即面對5連敗，今場更以78：103敗給永倫，跌入名次賽。

作為大前鋒，手術後未夠一年的蕭傑也臨危受命，幫忙上陣在內線「頂得幾多得幾多」。傷後復出的第五場，熱身時經過記者席，他打趣道：「信不信我今場雙位數得分？」果然，蕭傑說得出，也做得到，末段爆發全場交出17分、6籃板。

手術後未夠一年的蕭俊傑也臨危受命。（張倩儀攝）

蕭俊傑表示自己最多上場10分鐘，因為太久會腳痛。（張倩儀攝）

對於大專時代、受傷前的蕭傑，單場得17分平常不過，但今次再得17分，卻成為對他康復過程和甲一生涯的一個肯定。「我的Career High（生涯最高分），好久未沒有試過這個分數。」蕭傑輕嘆，去季上場時間不多，本以為捱過了今季可以成為正選大前鋒，卻意外受傷：「無啦，都無辦法，不開心了很久，但我知道不可能要環境去遷就我，要繼續打甲一，就要去適應環境。」

對於大專時代、受傷前的蕭俊傑，17分平常不過，（資料圖片/張倩儀攝）

對於大專時代、受傷前的蕭傑，17分平常不過，但這個「17分」是康復過程和甲一生涯的一個肯定。（張倩儀攝）

原來天賦也會歸零

2018年，大專賽拍攝蕭傑時，身高1.89米的他輕輕一跳就可以「掹框」和入樽，他當時的身型比現在瘦，明顯沒有健身習慣。「你都知道我不健身的，但現在我想快點落場比賽和修身，都開始健身了。」蕭傑笑說雖然不是拚命健身，但至少比以前操得多。

以前憑天賦的體格、彈跳力，加上籃球智慧足以在籃底生存，但原來大傷過後，連天賦也會「歸零」，蕭傑苦笑：「就好似所有事都回到原點，（身體）比剛學打球時更差，只剩下Concept（籃球概念）。」

身高1.89米的蕭俊傑輕輕一跳就可以「掹框」和入樽。（資料圖片/張倩儀攝）

一年沉澱 學會把握當下

蕭傑眼眶泛紅，在修頓場邊只好強忍情緒，說起這一年反覆思考，認清了不少現實。學習接受，然後在能力範圍內做到最好，是他沉澱過後的結論，「上一次你訪問我，我就說過我想成為一個得分型的大前鋒，雖然好表面，但目標是每場都有雙位數得分。」認清自己受傷、上陣時間減少、球權有限後，現在的蕭傑提醒自己要把握好每一球。

「現在不管了，不再去想一定要做焦點球員、要得分，也不管什麼工不工兵，有得打已經好滿足，落得場我就會盡力打。我只想正正常常打到甲一生涯平均退休年齡，不用到最出名和最Top（頂級），保持到中間（水平）甚至打正選就夠。」顯然，這一「斷」，讓蕭傑對於打甲一也有了不同的想法，更腳踏實地。