甲一籃球｜南青五連敗中窺見現實　蘇恩樂：全華班盡力便收貨

甲一球隊南青季初雄心壯志，惟賽事暫停期間人事動，令球隊一下子餘下全本地的年輕球員，周二（13日）「三加時」不敵建龍飛馬，昨日（15日）再以78：103敗給永倫，南青已五連敗，完成常規賽後終落入「護級」的名次賽。

「我們全華班應戰，盡了力就好收貨。」南青隊長蘇恩樂表示，在缺少洋將後目標必然會變，球隊上下不言而喻，並找到下一個努力的方向。



今季甲一聯賽在2021年12月開賽，惟中間因疫情停擺半年，賽事重開前，南青就迎來人事變動：外援麥洛連離隊。雖說本地球員陣容不變，但麥洛連的牽引力和籃底統治力強，缺了洋將，南青的內線就如獨臂，由大前鋒蘇恩樂、蕭俊傑、吳家麒輪流鎮守禁區和「招呼」對手外援。

蘇恩樂坦言今季球隊表現收貨。（張倩儀攝）

賽事重開前，南青就迎來人事變動：外援麥洛連（Chris McLaughlin）離隊。（資料圖片/張倩儀攝）

麥洛連離隊的影響力在戰績如實反映：他離隊前，南青勢如破竹地擊敗安保漢友、滿貫、遊協，開季4場獲得3勝，只輸過給南華，到重開後、即麥洛連離隊後5連敗，可說是插水式下滑。

可是，有看球的人大概明白，現在的南青小將多、身型稍為輸蝕，主要打快攻、速度和外圍投射，在缺少強大內線下卻有很多後顧之憂，例如在籃板、進攻空間和「駁腳」方面往往力不從心，以上場逼使擁有中鋒漢尼拔的建龍飛馬打入「三加時」憾負為例，「力戰而敗」是對南青表現最好的形容。

南青全華班難抵抗對手的洋將。（張倩儀攝）

上場蘇恩樂射入2球三分打入加時。（張倩儀攝）

「打完三加時，再對永倫真的很累，特別是他們休息充足，實力又比我們高一班。」蘇恩樂坦言今場體力和狀態不佳，難取常規賽最後一勝，加上永倫內線同樣有賀斯福、周迎堅等勁敵，南青上下已經盡力。「今季其實都收貨，經歷了很多，例如士氣問題。」

復賽後5戰全敗對南青來說是一次很大的打擊，蘇恩樂表示：「連輸了2場關鍵波（飛鷹和福建），球隊士氣沉了一陣子，因為大家都自責覺得自己打得差所以輸。」畢竟時間不留人，蘇恩樂覺得不能再浪費光陰，強調輸球是大家共同承擔，「我們全華班，盡力就收貨。」

雖然現實與想像有落差，但南青也只可以頂硬上。（張倩儀攝）

經歷三加時後，南青筋疲力盡。（張倩儀攝）

雖然現實中落入「尾四」，需要打護級的名次賽，與季初的「頭四」目標有落差，但作為隊長，蘇恩樂感受到大家也慢慢明白和接受，並改變心態：「期望一定有，但很早就『預咗』。有Chris的話，我們知道一定會穩步上揚，因為夾得好好；但Chris離開，目標一定有變，由頭四至保住頭六，到最後尾四，現在只想爭取最好的第七名。」雖然球隊沒有開門見山談及名次、成績和目標，但到了此刻，一切都不言而喻。

雖然南青沒有開門見山談及名次、成績和目標，但到了此刻，一切都不言而喻。（張倩儀攝）