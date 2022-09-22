【甲一籃球】滿貫平靜奪常規賽冠軍　蔡再懃：最終目標是總冠軍

橫跨2年的今季，周四（22日）上演最後兩場賽事。滿貫以112：83大勝崇德飛鷹，毫無懸念地拿下常規賽冠軍，僅在合照時歡呼一下，眾人就回歸平靜。

「最終目標是總冠軍。」滿貫主將蔡再懃直言，常規賽冠軍只是其中一站，畢竟拿過常規賽冠軍後決賽就飲恨，有前車之鑑。



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蔡再懃認為目標不是常規賽，而是總冠軍。（張倩儀攝）

賽前7勝1負的滿貫，已經篤定打入季後賽，今場仍然火力全開，除了有蔡再懃攻入18分，交出4助攻和3籃板外，上場新加盟的洋將荷利菲特也狂轟32分、13籃板，更全場9次入樽；防守端也壓制對手主力奧斯汀，接管籃下。

大勝乃意料之中，但有關注甲一的球迷，不難發現滿貫由季初至今，捱過低潮。

荷利菲特的加入，讓滿貫防守和內線進攻有加乘。（張倩儀攝）

「全華班」開季的滿貫曾不敵擁有外援麥洛連的南青，揚言組軍爭標，但成績不如預期，讓全隊陷入困局。隊長歐陽維江憶述：「我們組軍都2-3年，時間不短，但比賽時間不多。」

他強調7月復賽後，球隊氣氛、狀態有明顯改善，「教練指示（清晰度）和隊友的默契都好很多。」笑言即使是輸球、低潮還是後來面對南華和香港東方的加時硬仗，都是在為「打大佬」爭冠軍做好準備。

歐陽維江坦言經歷低潮是好事。（張倩儀攝）

「我們是頭四隊入面唯一隊未得過冠軍，以挑戰者身分，一定難。」比起效力南華，蔡再懃清楚在滿貫爭標挑戰更大，笑言雖然有外援加入，但磨合需時：「他幫助很大，你看到內線威脅大，我們最缺的是中鋒的防守，好彩有這兩場（常規賽）作磨合。」

蔡再懃直言和外援需要時間磨合。（張倩儀攝）

「常規賽冠軍⋯⋯也有拿完常規賽冠軍後，決賽就飲恨落敗的經驗。」 蔡再懃提起南華時代的血淚經歷，今天不再輕易滿足，「最終目標是總冠軍。」一夜的喜悅，滿貫是時候進入備戰狀態。