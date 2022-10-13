CBA｜林書豪廣州隊地標戰做後備　13分鐘得6分球隊慘敗

林書豪自4月離開北京首鋼隊後，在9月正式轉投廣州龍獅隊，並在昨日（12日）首場常規賽先列後備，他全場上陣13分鐘，僅得6分，廣州隊以59：80慘敗給青島國信水產。



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34歲的林書豪上季在效力CBA北京首鋼，平均每場交出13.4分與4.7助攻，季後未有續約。他9月5日在社交媒體上宣布加盟廣州龍獅隊，繼續征戰CBA。

林書豪9月初正式加盟廣州龍獅。（林書豪Instagram）

昨晚（12日）廣州隊迎來對青島隊的常規賽揭幕戰，廣州隊先派出上季表現出色的「台灣隊長」陳盈駿搭檔外援梅森（Nate Mason），林書豪則先列後備，廣州隊最終以59：80落敗。

林書豪首戰表現：（影片0：30開始）

林書豪全場表現實屬一般，上陣13分鐘，得6分、1籃板、1助攻以及1個失誤。廣州隊團隊表現亦不理想，全場攻入59分創隊史第二低，團隊命中率僅得30.1%，有21次失誤，廣州隊主帥郭士強賽後坦言球隊防守表現不錯，然而團隊失誤過多與命中率低，成輸波主因。

林書豪（圖右）雖然首戰先列後備，然而仍有望爭取更多上場機會。（CBA．全體育）

林書豪雖然首戰表現並不亮眼，然而今場正選的外援梅森，上陣34分鐘僅得8分，命中率更只有慘不忍睹的12.5%，相較之下林書豪表現亦非太差，已有球迷表示他應得更多上場機會。若林書豪能繼續提升表現，或在不久將來可以正選登場。