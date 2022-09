籃球熱話｜林書豪重回CBA加盟廣州龍獅　微博IG感恩得到機會

今年4月結束北京首鋼的籃球路,一度因表現插水而被稱為「0來瘋」的林書豪,今日(5日)公布自己再戰CBA。

林書豪在Instagram上發布相片,表示自己簽約廣州龍獅,「旅程繼續,還是覺得自己像籃球夢成真的小孩。」



林書豪近年轉戰CBA加入北京首鋼,又曾回到美國G-League力爭重返NBA,但爭取不果,最後還是折返中國,今日宣布簽約廣州龍獅,將與「台灣隊長」陳盈駿做隊友。

自從賽季完結後,外界對林書豪下一站充滿好奇,對於今年33歲的林書豪來說,重返NBA機會渺茫,留在CBA或許才有一絲機會,尤其是從上季表現失準,被稱為「0來瘋」後更是無人問津。

林書豪宣布將加入廣州龍獅,分別在Instagram和微博上都表達自己的感謝:「廣州,謝謝你給我這個機會。我會盡我所能為這支球隊做出貢獻。」直指自己覺得打了13年職業籃球,每一個賽季都不是理所當然,而目標一直如驗就是在最高水平的比賽中表現自己:「我很幸運的從籃球得到的資源為其他人創造追求夢想的機會。而這個賽季,我很興奮重新加入CBA。」

同時,林書豪也在Instagram上表示:「The journey continues! Still feel like a kid getting to live out my basketball dreams」(旅程繼續!仍覺得自己像是籃球夢成見的小孩。)

過去,林書豪曾在Instagram細說近月病況,「染上新冠肺炎,兩度暈倒,首次腦震盪,盲腸炎,經歷個人最嚴重的背部痙攣,失去超過10磅,在一個細小房間隔離11星期,所承受的壓力超過我能負荷」,林書豪消失了4個月,身體一直出現不同問題。想必對他來說,現時身體健康,更有球隊落戶可算是苦盡甘來。