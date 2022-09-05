籃球熱話｜林書豪重回CBA加盟廣州龍獅　微博IG感恩得到機會

今年4月結束北京首鋼的籃球路，一度因表現插水而被稱為「0來瘋」的林書豪，今日（5日）公布自己再戰CBA。

林書豪在Instagram上發布相片，表示自己簽約廣州龍獅，「旅程繼續，還是覺得自己像籃球夢成真的小孩。」



林書豪近年轉戰CBA加入北京首鋼，又曾回到美國G-League力爭重返NBA，但爭取不果，最後還是折返中國，今日宣布簽約廣州龍獅，將與「台灣隊長」陳盈駿做隊友。

自從賽季完結後，外界對林書豪下一站充滿好奇。（IG截圖）

自從賽季完結後，外界對林書豪下一站充滿好奇，對於今年33歲的林書豪來說，重返NBA機會渺茫，留在CBA或許才有一絲機會，尤其是從上季表現失準，被稱為「0來瘋」後更是無人問津。

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林書豪宣布將加入廣州龍獅，分別在Instagram和微博上都表達自己的感謝：「廣州，謝謝你給我這個機會。我會盡我所能為這支球隊做出貢獻。」直指自己覺得打了13年職業籃球，每一個賽季都不是理所當然，而目標一直如驗就是在最高水平的比賽中表現自己：「我很幸運的從籃球得到的資源為其他人創造追求夢想的機會。而這個賽季，我很興奮重新加入CBA。」

林書豪宣布將加入廣州龍獅後。（IG截圖）

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同時，林書豪也在Instagram上表示：「The journey continues! Still feel like a kid getting to live out my basketball dreams」（旅程繼續！仍覺得自己像是籃球夢成見的小孩。）

過去，林書豪曾在Instagram細說近月病況，「染上新冠肺炎，兩度暈倒，首次腦震盪，盲腸炎，經歷個人最嚴重的背部痙攣，失去超過10磅，在一個細小房間隔離11星期，所承受的壓力超過我能負荷」，林書豪消失了4個月，身體一直出現不同問題。想必對他來說，現時身體健康，更有球隊落戶可算是苦盡甘來。