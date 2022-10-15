U17亞洲盃｜港女籃憾負12強止步　香港三人籃球要有得打須信心

U17 三人籃球亞洲盃香港女籃周六（15日）出戰小組賽，力戰過後，終以19：21和4：18不敵蒙古和日本，完成今次馬來西亞之旅。

「不能因為沒有國際賽經驗，就覺得輸硬，一定要對自己有信心！」女籃代表之一的梁煒嵐表示，雖然身形輸蝕，但已經盡力證明香港在三人賽舞台有得打。



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香港女籃續戰U17三人籃球世界盃，在資格賽擊敗泰國和菲律賓後，出線12強對上亞洲勁旅日本和蒙古，周六港隊首場對上蒙古，起初入局快，憑準繩的中距離和切入順利佔上風，領先10：6。可是隨體力下降，防守慢慢鬆懈，被蒙古的兩分起手反咬一口。雖然戰至最後港隊依然沒有放棄，在梁煒嵐的「Step Back」兩分得手後追至19：20，卻未能守住蒙古最後一擊，只能以19：21落敗。

梁煒嵐兩分命中，但未能反勝蒙古。（FIBA）

後來面對日本，港隊受制於對手的高壓防守之中，屢屢出現失誤，加上對手機動性強、速度快，港隊力戰到最後以4：18失落爭取出線的最後機會。

賽後，雖然梁煒嵐在話語間難掩失落，但仍表示今次賽事表現，港隊尚算不錯：「港隊在國際場上不算是強隊，但今次由資格賽打到12強，對住泰國和菲律賓，都算打得不錯。」雖然4位小女生缺少國際賽經驗，但從表現上看，技術、對抗也的確不輸蝕。

今次U17港隊女籃打出好表現。（FIBA）

U17女籃港隊。（FIBA）

要有得打 首先要對自己有信心

15歲的梁煒嵐指出，香港隊雖然國際賽經驗不算多，但經今次賽事卻發現比經驗更重要的事：「因為幾年疫情，我們缺乏經驗，對外國球隊一知半解，很多都要靠即場看比賽再部署，但卻不能因為不了解對手能力，就覺得輸硬。」因為港隊一直未打出成績，感覺上和對手有差距，但梁煒嵐提醒不能未打先輸，「有信心真的很重要，你看即使蒙古身型比我們大隻，但我們都可以處於領先。」

梁煒嵐強調球員必須要先相信自己努力過的事。（FIBA）

雖然晉級機會與自己擦身而過，但今次賽事證明了一件事：「我們打到這個位置，已經證明香港真的不比其他國家差，香港隊在三人賽舞台是有得打的。」強調香港球員一樣有努力、有訓練，在比賽爭標前，必須要先相信自己努力過的事。