季前賽｜特色籃球街場逐一亮相 姜濤遇張繼聰球場出自藝術家手筆
ViuTV籃球主題電視劇《季前賽》周一（24日）啟播，劇中出現的籃球場色彩繽紛，美輪美奐，究竟這些籃球街場在香港什麼地方？
這篇文章為大家介紹在《季前賽》中曾經亮相的漂亮街場，還有在香港其他特色籃球場。
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《季前賽》球場：屯門愛定主場
第一集《季前賽》出鏡最多的籃球街場，是屯門愛定商場的籃球場「愛定主場」。姜濤飾演的高家孝（阿孝）夜晚在這個球場獨自射波初遇張繼聰戲中角色陳尚波（喪波）；之後MIRROR另一成員呂爵安（Edan）的角色關浩德（阿德），亦在這個籃球場挑戰張繼聰，期間姜濤為快餐店送外賣來到，他們遇上翰林大學籃球隊踩場。
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這個籃球場位於屯門友愛和安定邨的愛定商場上蓋，2019年11月完成活化工程，對外開放。愛定商場球場由本地藝術家XEME操刀，翻新後的球場亦充滿住一種像極「紅白機」時代的低像素畫風，用上不同顏色的拼合配搭，從高空看起來甚具立體感。
除了籃球場本身之外，其旁邊疊起的貨櫃同樣重新髹漆，圖案及風格與球場呼應，甚有美式街頭感覺，型格十足。
《季前賽》球場：屯門兆禧主場
另一個在《季前賽》第一集出現過的特色籃球街場，就是「兆禧主場」。在劇中，MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的張智良（張良）在這個球場陪陳總打波傾生意，希望爭取到更多廣告費。
屯門兆禧苑商場天台運動場變「打卡位」 四萬呎空間設平衡車賽道
「兆禧主場」在2020年7月完成活化工程開幕，位於屯門兆禧苑停車場天台的運動場。「兆禧主場」除了有籃球場及看台外，亦另設兩個單邊籃球場，可讓排隊落場的球員「熱身」。
場內亦設兩條150米的緩步跑徑，更有平衡車賽道，場上更印有方格，用家除了可以「跳飛機」外，亦可以發揮創意，自行主導使用場地的方式。
《季前賽》球場：九龍灣啟業主場
位於九龍灣啟業商場停車場天台的啟業運動場，將會在《季前賽》的稍後集數登場，成為痴漢籃球隊及翰林大學籃球隊的大戰場地。啟業運動場在1981年落成，在2018年活化，至2019年1月重新啟用。
啟業運動場活化 投籃區設計突圍 成香港首個屋邨球場獲國際大獎
活化後，「啟業主場」設有特色街頭籃球場、自由投籃區、多用途球場、兒童空間及緩跑徑。這個運動場的翻新設計更勇奪2019城市土地學會（Urban Land Institute）ULI亞太區卓越獎，為首個香港屋邨球場揚威國際。
其餘香港特色籃球街場：
青衣長亨籃球場
團隊以青衣島嶼的形狀作主題，配以青衣魚的色彩斑斕的顏色，打造出屬於青衣人的「長亨主場」。整項工程造價約50萬，而球場現時已經竣工並開放予市民使用。
將軍澳「明德主場」
明德商場停車場上蓋的球場，已活化為多用途運動場 「明德主場」，這是全港首個以「女性友善」為主題的運動場，可提供約1.5萬呎的運動共享空間。「明德主場」的球場中間以鮮艷漸變顏色像素的設計，從不同的角度可以見到W或M字，代表Women（女性）和 Men（男性）等。
青衣邨籃球場
這個青衣邨籃球場落成多年，塗層日漸殘舊、地面凹凸不平，而全新改建而成的籃球場由日本駐港街頭藝術家TAXA親手打造，以藍色、桃紅色以及湖水綠色作主調。他特別設計了一雙手臂延伸至球場邊界，象徵著球場上渴望觸及目標的熱情。
ViuTV籃球電視劇《季前賽》由誰主演？
姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤
ViuTV籃球電視劇《季前賽》在什麼籃球場取過景？
愛定主場、兆禧主場、啟業主場