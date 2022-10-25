季前賽｜特色籃球街場逐一亮相　姜濤遇張繼聰球場出自藝術家手筆

ViuTV籃球主題電視劇《季前賽》周一（24日）啟播，劇中出現的籃球場色彩繽紛，美輪美奐，究竟這些籃球街場在香港什麼地方？

這篇文章為大家介紹在《季前賽》中曾經亮相的漂亮街場，還有在香港其他特色籃球場。



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在《季前賽》中，姜濤在「愛定主場」初遇張繼聰，兩人切磋。（ViuTV截圖）

《季前賽》球場：屯門愛定主場

第一集《季前賽》出鏡最多的籃球街場，是屯門愛定商場的籃球場「愛定主場」。姜濤飾演的高家孝（阿孝）夜晚在這個球場獨自射波初遇張繼聰戲中角色陳尚波（喪波）；之後MIRROR另一成員呂爵安（Edan）的角色關浩德（阿德），亦在這個籃球場挑戰張繼聰，期間姜濤為快餐店送外賣來到，他們遇上翰林大學籃球隊踩場。

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Edan在「愛定主場」挑戰張繼聰。（ViuTV截圖）

在《季前賽》第一集最尾，姜濤送外賣到「愛定主場」。（ViuTV截圖）

這個籃球場位於屯門友愛和安定邨的愛定商場上蓋，2019年11月完成活化工程，對外開放。愛定商場球場由本地藝術家XEME操刀，翻新後的球場亦充滿住一種像極「紅白機」時代的低像素畫風，用上不同顏色的拼合配搭，從高空看起來甚具立體感。

除了籃球場本身之外，其旁邊疊起的貨櫃同樣重新髹漆，圖案及風格與球場呼應，甚有美式街頭感覺，型格十足。

在《季前賽》第一集，Stanley在「兆禧主場」陪客戶陳總打波。（ViuTV截圖）

《季前賽》球場：屯門兆禧主場

另一個在《季前賽》第一集出現過的特色籃球街場，就是「兆禧主場」。在劇中，MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的張智良（張良）在這個球場陪陳總打波傾生意，希望爭取到更多廣告費。

屯門兆禧苑商場天台運動場變「打卡位」 四萬呎空間設平衡車賽道

「兆禧主場」在2020年7月完成活化工程開幕，位於屯門兆禧苑停車場天台的運動場。「兆禧主場」除了有籃球場及看台外，亦另設兩個單邊籃球場，可讓排隊落場的球員「熱身」。

場內亦設兩條150米的緩步跑徑，更有平衡車賽道，場上更印有方格，用家除了可以「跳飛機」外，亦可以發揮創意，自行主導使用場地的方式。

在之後的集數，「啟業主場」將會登場。（ViuTV截圖）

《季前賽》球場：九龍灣啟業主場

位於九龍灣啟業商場停車場天台的啟業運動場，將會在《季前賽》的稍後集數登場，成為痴漢籃球隊及翰林大學籃球隊的大戰場地。啟業運動場在1981年落成，在2018年活化，至2019年1月重新啟用。

基滙資本成立的「民坊」，早前翻新了啟業運動場，獲得國際設計大獎。（基滙資本「民坊」提供）

啟業運動場活化 投籃區設計突圍 成香港首個屋邨球場獲國際大獎

活化後，「啟業主場」設有特色街頭籃球場、自由投籃區、多用途球場、兒童空間及緩跑徑。這個運動場的翻新設計更勇奪2019城市土地學會（Urban Land Institute）ULI亞太區卓越獎，為首個香港屋邨球場揚威國際。

其餘香港特色籃球街場：

長亨球場與旁邊的傳統球場形成很大對比。（資料圖片/呂諾君攝）

青衣長亨籃球場

團隊以青衣島嶼的形狀作主題，配以青衣魚的色彩斑斕的顏色，打造出屬於青衣人的「長亨主場」。整項工程造價約50萬，而球場現時已經竣工並開放予市民使用。

長亨球場耗資50萬大變身 靠青衣魚成「青衣人主場」？

民坊活化明德商場停車場上蓋的球場為特色多用途運動場。（基滙資本民坊提供）

將軍澳「明德主場」

明德商場停車場上蓋的球場，已活化為多用途運動場 「明德主場」，這是全港首個以「女性友善」為主題的運動場，可提供約1.5萬呎的運動共享空間。「明德主場」的球場中間以鮮艷漸變顏色像素的設計，從不同的角度可以見到W或M字，代表Women（女性）和 Men（男性）等。

將軍澳明德商場活化 設全港首個「女性友善」多用途運動場

翻新後的青衣邨天台籃球場。（由公關提供）

青衣邨籃球場

這個青衣邨籃球場落成多年，塗層日漸殘舊、地面凹凸不平，而全新改建而成的籃球場由日本駐港街頭藝術家TAXA親手打造，以藍色、桃紅色以及湖水綠色作主調。他特別設計了一雙手臂延伸至球場邊界，象徵著球場上渴望觸及目標的熱情。

青衣邨籃球場大變身 日本藝術家親手翻新 為球場注入香港元素