【街場拯救隊】SLAB 成員：只想重新號召大家「落街打波」

SLAB是由4位熱衷街頭籃球的大男孩組成的籃球文化網站，他們四出搜羅特色球場，報導球場周遭環境事物。SLAB是一種公屋的型號，在屋邨長大的他們，認為街頭籃球是成長不可或缺的部份。 「有時回到我們以往打波的球場，會發覺咦﹗為什麼有些球場會消失了呢？」現在跟他們長大的「屋邨仔打波年代」很不同，Jason 慨嘆街場打波文化逐漸減少，這驅使了四子在上班以外時間，藉著相片和文字去捍衛伴隨他們成長的「主場」。

在香港這個地方，東西消失以前都不會去關注，亦是很簡單地為什麼我們會成立 SLAB並摸索了這條路；因為我們希望能讓大家重新去使用這些地方，而不是說要等到他消失的一刻才去保護他。 SLAB 成員 Chris

本身從事籃球相關工作的Jason察覺到香港街頭籃球文化不及以往興盛。「為何我們在香港打籃球的朋友，會忽然變到『無冷氣就唔打』？」在屋邨打波長大、小四開始接觸街頭籃球的Jason想提醒大家，其實從前他們都是這樣在烈日當空、大汗淋漓之下打波、鬥波。不時會到外地工幹的Jason亦觀察到外國有些地方能將社區、文化、籃球三方結合，認為這樣有效推動籃球運動，因為他的理想是將籃球和社區，人與人之間的關係結合。

運動氛圍比硬件更重要

「運動的氛圍，有時比場地的設備更重要。」以每一萬人就有一個戶外籃球場的規劃標準來說，Chris 認為香港並不缺乏標準的戶外籃球場，但很多時有關運動的政策和規劃會偏向追求數字上的「標準」，卻忽略了營造運動氛圍的重要性。Jason說：「在巴西，我不相信很多地方都有很標準的足球場。那他們是如何踢球呢？其實都只是在一塊空地上，一班小朋友、一班喜歡足球的人組織在一起便可以踢球了。」他認為硬件背後更重要的是有沒有引發到大家去使用那些設施，由衷地享受這個運動。所以引申到後來 SLAB 舉辦的免費三人街頭籃球賽「捍衛主場」，在報導特色球場以外，進一步重新營造街頭籃球的氣氛。

很多時都有很多管理文化影響了他們 (用家），很多東西都很不自由。這其實正正是運動的相反面，並不是說投資了錢，有設施就可以了。 SLAB 成員 Chris

發現了很多「隱世」球場後，他們希望透過 SLAB 可以讓更多人知道，號召大家回到這些街場；在場地被拆卸前，用行動去反映它們仍然有存在價值，「不只是說出聲去講，而是真真正正到那個場使用，羣眾的力量才是最大。」Chris 認為所有正在消失的事物，背後發生的經過都很「自然」。街場使用率低、場地偏僻而被遺忘等等的現象很自然令到街頭籃球文化不及從前。「所謂消失中的東西為何會消失？以我們所見，在香港這個地方在東西消失以前都不會去關注，亦是很簡單地說明為什麼我們會成立 SLAB並摸索了這條路。因為我們希望能讓大家重新去使用這些地方，不是說要等到他消失的一刻才去保護他我覺得已經太遲了或已是徒然。」