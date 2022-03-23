本地籃球｜籃總宣布6月決定聯賽去向　「現等待放寬防疫措施」

本地籃球聯賽因政府收緊防疫措施而暫停，周一（21日）香港籃球總會（下稱籃總）於官網公布《有關香港籃球聯賽》的通告，表示將會「最遲6月初決定」聯賽是否順延或取消比賽。

籃總比賽小組主委黃嘉樂（黃Sir）表示：「籃總現等待放寬防疫措施，康文署尚未有答覆。」



周一籃總於官網上公布聯賽安排，表示：「經本會比賽小組收集各方資訊研究及政府剛公布放寬防疫限制措施後，現本會最遲6月初決定本年度的香港籃球聯賽男子甲一組、男子甲二組、男子乙組、女子甲組及女子乙組是否順延或取消比賽。」

籃總尚未知道放寬防疫措施內容。（張倩儀攝）

本網記者向籃總比賽小組主委黃嘉樂（黃Sir）查詢，黃Sir直言現時籃總尚未知道放寬防疫措施內容：「例如：要不要帶口罩運動？限聚令問題，可不可以容許多過四人在球場內作賽等等，現在康文署都未回覆我們。」

他指目標措施一放寬，讓球隊有一個月時間重拾訓練，再擇日開賽：「我們也想重開比賽，但另外也要視乎場地。」提到若今季取消，成績將會作罷，不會有升、降班問題。

甲一曾在2021年9月重開，但今年1月初再因政府收緊防疫措施再度停季。（楊宇翹攝）

因疫情關係，本地聯賽由2020年開始停擺，一直受制於口罩令和限聚令，初級組銀牌賽去年7月初重啟，甲一也在2021年9月重開，但今年1月初再因政府收緊防疫措施再度叫停賽季。

女甲一度在修頓街場重啟。（張倩儀攝）

近日政府宣布開始放寬社交距離措施，其中由4月21日起，會分3階段及3個月放寬大部分社交距離措施；首階段會重開體育處所，包括康文署轄下的場地，但做運動仍需要戴口罩。

到第2階段，市民在戶外運動例如跑步，或者身處郊野公園才可以豁免戴口罩，但並未有提及室內運動及比賽。

致各屬會球隊領隊、教練、球員: 鑑於到目前為止，香港疫情仍然嚴重，無奈正在進行中的香港籃球聯賽亦因此而暫停。經本會比賽小組收集各方資訊研究及政府剛公布放寬防疫限制措施後，現本會最遲6月初決定本年度的香港籃球聯賽男子甲一組、男子甲二組、男子乙組、女子甲組及女子乙組是否順延或取消比賽。 本會除了密切留意疫情發展外, 亦同時與不同單位溝通作出最適切的安排。 如有任何疑問可致電2504 8181與本會職員聯絡。 香港籃球總會 總幹事 朱春生 比賽小組 黃嘉樂 2022年3月21日 香港籃球總會官網

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