NBA｜盧比奧養傷380日後復出　騎士將帥特製Tee感動迎回歸

騎士的西班牙後衛盧比奧（Ricky Rubio）在2021年年底受重創，生涯第二次撕裂左膝十字韌帶，當時已31歲的他，遭外界懷疑還能否繼續在NBA比賽。

終於在養傷380日後，盧比奧在騎士對拓荒者復出，上陣10分鐘便協助球隊反勝，拓荒者縱有尼拉特轟50分，最後仍不敵。



2021年12月28日，盧比奧在一場騎士對塘鵝的賽事中，左膝十字韌帶再次撕裂，是他自2012年新秀賽季之後，相隔9年再受同一傷患，當時已31歲的他令球迷不禁懷疑是否還能延續NBA生涯。但騎士似乎一直不願放手，雖然在2022年2月將他交易到太陽，但在他於夏季約滿後又隨即簽回。相隔380天，盧比奧終於回歸球場。

盧比奧相隔380日終於重返賽場。（Twitter/Cleveland Cavaliers）

騎士今仗對拓荒者賽前已傳出盧比奧將會回歸，最終他在第一節餘3分38秒時入替，作出今季個人首戰、也是他自2021年12月28日受傷以來的第一戰，並在第一節末段射入一記罰球。盧比奧在第二節中段再上陣兩分多鐘，並憑一次走籃得分，過程中展現昔日的靈巧和速度，似乎未有因曾經重創而有所顧慮。最終盧比奧在首三節合共上陣約10分鐘，貢獻9分3籃板及1次助攻，他在完成任務前曾射入一記三分，助騎士追近至77：82。

最終騎士憑米曹（Donovan Mitchell）轟入26分加上J阿倫（Jarrett Allen）的24分，以119：113反勝有尼拉特狂轟50分的拓荒者，續排東岸第4。

米曹獨取26分助騎士反勝拓荒者。（路透社）

騎士上下在賽前已展現出對盧比奧回歸的期待，球員們賽前都穿上一件印上「走過艱辛旅途才能到達漂亮終點（Difficult roads always lead to beautiful destinations. ）」字句的Tee，盧比奧在自己受傷後兩日曾在社交媒體發文，並留下這句話，示意自己回歸球場的決心。

騎士球員賽前穿上特製Tee歡迎盧比奧回歸：

賽後，騎士將帥都興奮不已，教練JB畢克史塔夫（JB Bickerstaff）領球員向盧比奧送上象徵賽事最佳球員的巨型C字頸鍊，畢克史塔夫對這愛將更是大讚：「他擁有很強大的意志，我能說的就這麼多，我是說真的，我從未見過一個人擁有像他那樣的意志，他令隊友都想留在他身邊、跟他合作。這真的極為獨特，他身上沒有一絲自私，他做的一切都在協助隊友。」

盧比奧獲騎士送上代表賽事最佳球員的頸鍊。（Twitter/Cleveland Cavaliers）

曾在新秀時期於爵士與盧比奧合作的米曹喜言：「我忍不住一直在微笑，感覺像回到我的新秀賽季，對我來說，一切像回到原點！見到他在十字韌帶受傷後回歸、射入兩球重要三分、率領進攻，真是太好了。」他賽後在Twitter留下簡單一句：「各位，Ricky回來了！！！」還配上3個「心心」表情符號，充份感受到其激動。

盧比奧坦承受傷後的日子並不好受，但對於能重返球場打波深感慶幸，「我會透過我的表現、與隊友間的化學作用去說話。」他對今季也充滿期望，「我之前的努力並非只為了今日的復出戰，而是要以更好的姿態回歸。我不僅要復出，更要交出一個精彩的球季。」